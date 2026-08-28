Reunirán más de 160 documentales

Más de 160 producciones, entre largo y cortometrajes procedentes de más de 20 países, conformarán la 14 edición de Contra el Silencio Todas las Voces, Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, a efectuarse el mes próximo.

Todas las actividades son de carácter gratuito, abriendo el próximo 4 de septiembre en la Cineteca Nacional con Vidas en la orilla, de Lucía Gajá, secuela de la cinta Mi vida dentro, la cual presentaba el caso de Rosa, la joven condenada a 99 años de prisión en EE. UU., por presuntamente causar la muerte de un niño. “Muestra un poco el espíritu del festival”, dice Ana Rodríguez, coordinadora operativa del Encuentro.

Ejes

“Son ocho categorías en las que está dividido todo, pero son transversales, migración es un tema recurrente, el medio ambiente y también los exilios”, comenta por su parte Claudia Palavicini, coordinadora general del evento fílmico.

Entre las historias que se verán se encuentran Loquilla mía, de España, acerca de una joven con una gran relación con su hermana, pero en la que se interpone una cárcel, así como Una muerte blandita, sobre cómo ven los niños a la muerte.

También está Macula, de México, sobre la relación de la directora Mariana Rodríguez y su madre, y El jardín de María, que sigue a una familia que reforesta su tierra ante la problemática de agua que existe. “Fueron mil 117 documentales los que se apuntaron, yo tenía que ver todos, si hubo un momento en que ya dije, ya”, recuerda divertida Ana.

Diálogos

Además de las proyecciones, habrá tres mesas a efectuarse en los Estudios Churubusco sobre la IA y el Documental, las llamadas Filmaciones Verdes (ecológicas) y el género y la educación. “La inteligencia artificial es un tema importante y es ver hasta dónde puede ser algo a favor o en contra, poniendo sobre la mesa el tema de la ética”, expresa Palavicini. “También hay que ver la manera en que la producción de documentales necesita cuidar el medio ambiente, porque también contamina”.

Las sedes de Contra el Silencio Todas las Voces son este año las tres cinetecas y la sala de los Estudios Churubusco, así como la televisión pública con TV UNAM, al igual que los canales 11, 22 y 34.

Otras 10 entidades también contarán con funciones presenciales como Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca.