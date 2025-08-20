Revela cómo ha superado ruptura

A más de dos meses de haber terminado su relación con el conductor de televisión, Laura Flores abrió su corazón sobre el difícil proceso que atravesó y cómo ha encontrado la manera de salir adelante. Aunque el romance con Lalo Salazar fue breve, dejó una huella importante en su vida.

La protagonista de El alma no tiene color aseguró que no busca señalar culpables y que ha aprendido de la experiencia. “Bueno, no pasa nada, no se trata de buscar culpables, simplemente fue mediático y ya está”, expresó.

La actriz explicó que ha enfrentado la separación con apoyo profesional: trabaja de la mano de un terapeuta y un psiquiatra, además de apoyarse en tratamiento médico. “Sobre todo trabajando el perdón y trabajando el seguir caminando el curso, pero bien. No puedes andar por la vida con antagonismo ni hablando mal”, señaló.

Laura también recordó que ya había enfrentado cuadros de depresión desde el nacimiento de su hijo Patricio, por lo que no es ajena a los cuidados necesarios para mantener su salud emocional.

¿Qué dijo Eduardo Salazar?

La relación de los famosos duró solo tres meses, pero ambos admitieron que les costó el distanciamiento. En entrevista con Venga la Alegría, Lalo Salazar aseguró que admira profundamente a la actriz. “Se acabó, pero la quiero mucho. Aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona, una gran profesional. Como en todo, cuando se acaba uno se pone triste, pero estoy seguro que le va a ir muy bien y espero que a mí también”, declaró.

Por otro lado, desmintió que en su vida amorosa haya existido algún episodio de violencia o problema entre ellos, luego de que surgieran rumores que la actriz portaba un cuchillo. “No, no, eso es mentira, nada de eso, pero sí decirle a Laurita que aprendí mucho con ella. Yo estoy seguro de que le va a ir muy bien y yo espero que a mí también”, comentó Lalo Salazar.