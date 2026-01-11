Revela cómo quedó su “nueva nariz”

Dorismar ha vivido unos días de desesperación, pero también de esperanza luego de sufrir una mala cirugía estética que arruinó su nariz, no solo la parte estética de esta, sino también su funcionamiento, por lo que la actriz argentina de 50 años, radicada en México, recurrió a una reconstrucción nasal, y ahora muestra los resultados.

Fue a mediados de diciembre que, a través de redes sociales, la famosa dio a conocer detalles de su caso que ya llevó al terreno legal después de que el doctor José Achar le dejara una nariz funcionalmente mutilada y con problemas respiratorios.

Entre lágrimas y mostrando fotografías del antes y después, la actriz de telenovelas como Alma de Hierro y Triunfo del amor, mostró el avance que tuvo tras pedir ayuda y someterse a una reconstrucción nasal con un especialista en Bogotá.

Dorismar enseñó las imágenes de cómo luce su nariz con su cuarta rinoplastia después de tres cirugías anteriores por otro especialista cirujano plástico. “Utilizamos cartílago costal para su reparación no solo estética sino también funcional. Piel delgada, lesionada anteriormente por inyectable tipo ácido hialurónico que generó necrosis de la piel por oclusión vascular”, se explica en la publicación.

Se explica que existió una atrofia (adelgazamiento y deterioro) de la mucosa nasal, que es el tejido interno que recubre las fosas nasales y regula la respiración, el olfato y la defensa contra infecciones; además, de que hubo irregularidades y desproporciones visibles en toda la estructura nasal causadas por la ausencia de soporte estructural adecuado tras una rinoplastia fallida.

Se especifica que han pasado 12 días de la última cirugía y hay que esperar 12 meses para revisar el efecto de la cicatrización.