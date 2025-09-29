Revela condición de su bebé

Carmen Aub, recordada por su papel de Rutila Casillas en El Señor de los Cielos, compartió con sus seguidores un momento delicado: su bebé nació con una condición que afecta solo al 0.1 % de los niños.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la actriz reflexionó sobre la situación y compartió su experiencia como forma de concientización durante el “Mes de la conciencia sobre la sordera”.

En la publicación, acompañada de una fotografía en la que se le ve sonriente junto a su esposo Iván Sikic, quien sostiene a su pequeña Lu con un aparato en el oído, Aub escribió: “Queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija. Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos enfrente”.

Dudas

La actriz explicó que al enterarse del diagnóstico de pérdida auditiva de grado moderado de su hija, atravesaron momentos de incertidumbre, negación y dudas sobre cómo guiarla en el futuro. “Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en nuestra familia, nos hemos preguntado mil veces: ¿Por qué? ¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y los controles durante el embarazo salieron normales… incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan”, confesó.

Asimismo, Aub reveló que la ayuda de otras personas que pasaron por situaciones similares les permitió no minimizar el dolor ni dejarse llevar por la culpa.

Reconoció sentirse afortunada por haber detectado la condición a tiempo: “Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas… opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas”.

La pareja ahora comprende que su papel es brindarle herramientas a Lu para que pueda moverse con seguridad en el mundo. “Aprenderemos a repetirle con paciencia lo que no escuchó. La acompañaremos cuando quiera seguir el hilo de una conversación entre amigos, sin sentirse fuera de lugar”.