Revela detalles de asalto

La actriz Mariana Ochoa ofreció más detalles del tremendo susto que vivió durante el fin de semana junto al creador de contenido paranormal Alberto del Arco y el locutor “Bazooka Joe”. Fueron víctimas de un asalto a mano armada mientras se disponían a explorar una zona abandonada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Fue a través de redes sociales que Alberto del Arco primero dio a conocer que habían acudido a grabar para su canal de Youtube sobre el “Chernóbil mexicano” cuando tres personas que portaban una metralleta, una pistola y un machete los amenazaron, obligándolos a tirarse al suelo y despojándolos de algunas de sus pertenencias.

“Nos dijeron que si no nos callábamos nos iban a dar un machetazo. Nos quitaron parte de nuestro equipo, las cámaras, los celulares, nos quitaron de todo. Es una pena, es una lástima lo que está pasando en nuestra ciudad”, lamentó Alberto en Instagram el sábado.

Mariana, por su parte, dijo que sintió mucho miedo dado que era la primera vez que se enfrentaba a una situación así, describiéndolo como “los 5 minutos más largos de mi vida”. Afortunadamente, del Arco, sus invitados y su equipo salieron ilesos. Ahora Mariana también reveló que sí logró recuperar su teléfono.

Durante un encuentro con la prensa, retomado por De primera mano, Ochoa explicó que en un principio tenían planeado explorar una casa embrujada. No obstante, cuando acudieron, no pudieron ingresar a la propiedad y cambiaron de locación.

“Decidió (Alberto del Arco) agarrar carretera y dijo que era un lugar abierto. Nos llevó a Tlajomulco. Nosotros no sabíamos a dónde nos estaba llevando, pero el primer error fue irnos a meter a un lugar que es inseguro donde avientan cuerpos”, compartió.

Añadió que ya llevaban treinta minutos de travesía utilizando instrumentos para cuestiones paranormales cuando salieron tres sujetos que estaban bajo el efecto de drogas. “No salieron violentos. Pensamos que iba a ser como una broma. No llegaron amenazando ni gritando”, externó.

Todos obedecieron las indicaciones y entregaron sus pertenencias. Mariana solo llevaba su móvil. Añadió que la productora, llamada Alma, se guardó su teléfono, pero los sujetos la vieron, la manosearon y le quitaron el dispositivo. Después del desafortunado evento, se dieron cuenta de que podían localizar sus aparatos porque los ladrones no los apagaron, lo que permitió rastrearlos. Al día siguiente, enviaron una patrulla para recuperarlos. “Nos recuperaron dos teléfonos. No todos. El equipo de video no lo recuperaron. Estaban ya en una tienda de venta de celulares robados”, dijo Mariana.

Posteriormente, comentó que Alberto del Arco presentaría una denuncia legal, ya que ella iba a salir de la ciudad.