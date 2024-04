Caeli, la joven que en 2011 diera el salto a la fama en Youtube, reveló en un podcast que unos examigos y un exnovio intentaron abusar sexualmente de ella; sin embargo, fue salvada por un oso de peluche.

Patricia Caeli Santaolalla López, nombre real de la creadora de contenido, conquistó a millones de personas gracias a su picardía, naturalidad y belleza; después, buscó cambiar su imagen infantil y se lanzó como cantante de reguetón.

Fue en el podcast Un Tal Fredo donde Caeli reveló cómo fue grabar el video que se volvió viral en 2019, y confesó que sus supuestos amigos intentaron drogarla estando en una fiesta. “Me jalan al piso donde no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empiezan a patear… Yo empecé a tratar de zafarme y dije ‘solo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar. Me aventé por las escaleras, y salgo y la policía me agarra y yo me salvé”, recordó. “Si es difícil para mí, que me salvé, para muchas que no, se me hace tan duro, y por eso quiero contarlo, porque ahí eran amigos (los perpetradores)”.

Consuelo

Indicó que a partir de ese incidente trató de buscar consuelo en su exnovio, pero él ya tenía otras actitudes hacia ella, hasta que él también intentó violarla, pese a la depresión que ella padecía.

“De la nada, me voltea, me baja los pantalones y se baja los pantalones él y estaba a punto de hacerlo. Yo le dije ‘no lo hagas, la vas a cagar’... Lo que me salvó es que había un oso de peluche en la esquina... Creo que el güey estaba metiéndose cosas o algo, por esos cambios. De la nada voltea a ver al oso y me dice ‘¿el oso tiene una cámara, verdad?, me estás grabando’, y en eso me suelta. El güey en su ‘trip’, y lo corrí de mi casa”, recordó conmovida.