Revela infierno que vivió con su exmarido

La gente suele pensar que la vida de los famosos es casi perfecta, pero luego, al saber su historia, se conocen los infiernos que han vivido, como el que transitó la cantante Mel B con su exmarido, el productor estadounidense Stephen Belafonte.

La exintegrante de las Spice Girls contó al diario The Sun que su expareja la maltrataba psicológicamente. “He estado en el ojo público desde que era una adolescente, entonces, te vuelves resistente cuando la gente hace comentarios desagradables sobre ti, pero es diferente cuando la persona con la que estás casada, quien supuestamente debe amarte, respetarte y atesorarte, alguien con quien compartes un hogar y una vida, comienza a despedazarte. Y te dice semana tras semana ‘te ves vieja’, ‘te ves gorda’, ‘Dios, qué fea eres’ y ‘tus brazos están aguados’”, indico Mel B.

La cantante de 48 años estuvo casada con Belafonte una década, del 2007 al 2017. De hecho, en ese último año, Mel B solicitó el divorcio y acusó a su exmarido de haberla maltratado física y psicológicamente.

Hay que decir que el productor siempre se defendió de las acusaciones, pero ahora la Spice Girl ha dado más detalles del maltrato que sufrió con él. “De alguna manera, esos comentarios son como la lluvia. Se te acaban metiendo en el cuerpo, diluyen tu autoestima, tu identidad. Cuando te miras al espejo, ya no ves a esa persona fuerte y feliz, sino ves un reflejo de esa mujer ‘fea, gorda, vieja y que no vale nada’ de la que te hablan”, explicó la famosa.

Afortunadamente, Mel B no se dejó caer y trabajó mucho en su autoestima, pero admitió que le llevó mucho tiempo reconstruir una buena relación con su cuerpo, y que es una batalla continua. Y resaltó que una persona que le ha ayudado mucho en el proceso de reconstruirse es su prometido, el estilista Rory McPhee, con quien tiene una relación muy diferente a la que sostuvo con Belafonte. “Me ha llevado años, pero ahora me siento más segura que nunca y ahora estoy con una pareja que me dice que me ama y me dice que soy hermosa todos los días…Estar con un hombre que me ama, estar con mi familia y tener amigos amorosos, todo eso ayuda (a recuperarte)”, indicó la cantante.

Además, ahora que se acerca a los 50 años, Mel B luce estupenda gracias a que come sano y hace ejercicio, y ahora se siente mucho más segura y cómoda con su cuerpo.