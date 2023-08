Revela por qué está peleada con su hija

Anel Noreña por fin reveló la razón del distanciamiento con su hija Marysol Sosa, quien encabeza un espectáculo de rock en honor al Príncipe de la Canción.

Noreña, la heredera universal de José José desea ser consultada para cualquier tipo de proyecto en el que esté involucrado el nombre del fallecido artista, con quien estuvo casada y procreó dos hijos, José Joel y Marysol; el cantante también procreó a Sarita, hija que tuvo con Sara Salazar.

“Hace dos años que dijiste que tu familia eran tu esposo y tus hijos y yo pasé a ser un familiar, y desde entonces no he sabido nada de ti”, expresó Noreña a través de los micrófonos de Hoy, donde detalló cuál fue el desagradable momento que desencadenó el problema que tiene con su hija.

Anel Noreña le hizo un llamado a su hija Marisol para que la consulte cuando requiera usar el nombre de su padre José José, pues es ella la heredera universal. “Como hija, adelante, mamacita, como siempre lo has hecho; pero ya como mercancía, como tu título de show, no, señorita, tiene que pasar por mi aprobación, nada más”, afirmó.

La actriz de 78 años ventiló cuál es el verdadero motivo del distanciamiento con su hija Marysol, y según su versión, tiene que ver con un tenso instante familiar en el que intervino su yerno; aunque Noreña reconoce que se trata de algo que pasa en todas las familias, califica como lamentable que les haya pasado a ellos.

“Se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta y puso ‘renuncio a mi herencia’ y me la aventó, y le dice al marido ‘vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar’. Es una tontería, pero así fue, por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció, y entonces se me echaron los dos encima, pero en una forma que yo pensé que él me iba a dar un moquete. Se me vino encima”, relató Anel, luego de que Marysol se presentara en algunos programas para promocionar un show musical en memoria de su papá, fallecido en septiembre del 2019.

Anel Noreña descubrió que no hay ninguna ratificación de su divorcio con José José, por lo que asegura que ella es la viuda del cantante, y no Sara Salazar.