La boda de Michelle Salas con Danilo Díaz fue uno de los eventos más esperados desde que la hija mayor de Luis Miguel reveló su compromiso con el empresario venezolano.

Finalmente, la pareja se casó el pasado 14 de octubre en la Toscana Italiana, celebración a la que fueron invitados familiares y amigos cercanos de la pareja.

Entre los ausentes a la gran celebración, hubo algunos famosos como Sylvia Pasquel, abuela de Michelle Salas, quien no pudo acudir debido a un accidente que sufrió durante sus vacaciones en Europa y que la dejó imposibilitada para presentarse.

Otro de los ausentes fue Sebastián Zurita, hijo de Humberto Zurita, actual pareja de Stephanie Salas, quien por fin reveló por qué no fue a la boda de Michelle Salas.

En un reciente entrevista con el programa De Primera Mano, el hijo mayor de Humberto Zurita comentó que su ausencia se debió a compromisos laborales. “No, no fui, no pude llegar, me invitó Mich, pero se me complicó con la chamba pero supe que fue un bodón”, explicó.

A pesar de su ausencia, Sebastián destacó la buena relación que mantiene tanto con Michelle como con su hermana, Camila Valero, pues confesó que las conoce desde que todos eran niños.

“Yo a las chicas las conozco desde que somos chiquititos, entonces somos como de esas familias que hemos crecido en este negocio de alguna manera, entonces tenemos mucho de que hablar… La verdad, no mucho, pero te estaría hablando en vano”, dijo.