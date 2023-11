Mediante un video que publicó en sus rede sociales, que forma parte de un adelanto del próximo capítulo de la serie Secretos de villanas, la actriz Gabriela Spanic reveló haber sido víctima de un abuso sexual.

Todo ocurrió mientras conversaba con las actrices Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz, a quienes confesó que habría sido el cantante Pablo Montero su presunto agresor.

Spanic relató que si no había dicho nada al respecto es porque había una carta de confidencialidad de por medio, pero que después de asesorarse legalmente decidió alzar la voz. “Yo sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, entonces sí se puede contar, (sufrí) abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero”, dijo.

Los hechos, según detalló, presuntamente ocurrieron cuando ambos participaron en el reality show de Telemundo La casa de los famosos. “Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo… Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, (entonces) empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos, ‘¡sáquenme de aquí!’”, agregó.

La venezolana acompañó la grabación con un mensaje en el que no solo agradeció a sus compañeras por haberla escuchado, también pidió a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos que no se callen. “Queridos, en ‘Secretos de villanas’ decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que le sucede a muchas mujeres. Quiero dar las gracias a mis ‘villanas’ por escucharme y decirle a todas las mujeres que nunca se callen”, escribió.

Hasta este martes la actriz no ha hecho ninguna otra declaración al respecto y Montero, por su parte, tampoco se ha pronunciado al respecto; sin embargo, los usuarios de la plataforma le han expresado su apoyo y solidaridad. “Mi reina creemos en ti, la justicia divina llega”. “Estamos contigo, Gaby”. “¡Qué lamentable! ¡Bien, Gaby, dejarlo al descubierto!”. “Yo te creo, Gaby”, son algunos de los comentarios que recibió.