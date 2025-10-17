Revelan causa de muerte de Keaton

La muerte de Diane Keaton, la estrella ganadora del Óscar por Annie Hall, y figura en películas como El Padrino y El padre de la novia, sorprendió a colegas y fans. Su familia reveló las causas de su fallecimiento, las cuales fueron a causa de un cuadro de neumonía.

La actriz se despidió de este mundo el 11 de octubre a los 79 años informó la revista People, donde agradecieron las muestras de cariño. “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, escribieron en un comunicado.

“Ella amaba a sus animales y era firme en su apoyo a la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un tributo maravilloso y muy apreciado para ella”, compartió también la familia de Keaton sobre sus pasiones.

Palmarés

Keaton ganó su primer Óscar por Annie Hall (Dos extraños amantes) y luego sería nominada tres veces más, por Reds (Rojos), interpretando a la periodista y sufragista Louise Bryant; Marvin’s room (La habitación de Marvin), como una cuidadora que de repente necesita cuidados ella misma, y Alguien tiene que ceder, como una divorciada de mediana edad que es el objeto de atracción de varios hombres.