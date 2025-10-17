﻿﻿
SÍGUENOS
GenteShow

Revelan causa de muerte de Keaton

Octubre 17 del 2025
Revelan causa de muerte de Keaton

La muerte de Diane Keaton, la estrella ganadora del Óscar por Annie Hall, y figura en películas como El Padrino y El padre de la novia, sorprendió a colegas y fans. Su familia reveló las causas de su fallecimiento, las cuales fueron a causa de un cuadro de neumonía.

La actriz se despidió de este mundo el 11 de octubre a los 79 años informó la revista People, donde agradecieron las muestras de cariño. “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, escribieron en un comunicado.

“Ella amaba a sus animales y era firme en su apoyo a la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un tributo maravilloso y muy apreciado para ella”, compartió también la familia de Keaton sobre sus pasiones.

Palmarés

Keaton ganó su primer Óscar por Annie Hall (Dos extraños amantes) y luego sería nominada tres veces más, por Reds (Rojos), interpretando a la periodista y sufragista Louise Bryant; Marvin’s room (La habitación de Marvin), como una cuidadora que de repente necesita cuidados ella misma, y Alguien tiene que ceder, como una divorciada de mediana edad que es el objeto de atracción de varios hombres.

﻿