Revelan causa de muerte de Paquita

“Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida…”. Esa era Paquita la del Barrio señalando a esos hombres que no estaban a la altura de las mujeres a las que tanto defendía.

Con canciones como “Pobre pistolita”, “Hombres malvados” y “Me saludas a la tuya”, el público femenino le dio la bandera feminista; sin embargo, Francisca Viveros Barradas, quien falleció el 17 de febrero a los 77 años, negaba serlo. “No soy feminista. Yo quiero a todo ser humano, tanto a la mujer como al hombre”, dijo en la entrevista a este diario en mayo pasado.

Inspirada en su propia vida, Paquita encontró en estas canciones contra ellos a una audiencia ávida de sentirse escuchada y representada en una época (los años 70) en que ellas solo callaban.

Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, disfrutó escucharla interpretar sus canciones con ese sentimiento único. “Pienso que todo mundo termina su ciclo, pero ella dejó una escuela muy importante que ya había iniciado Lupita D’Alessio, quien se quejaba de la crueldad de los hombres. Paquita vino a reforzar esa forma de interpretar y de cantarle al desamor. Surgió desde el barrio, precisamente por eso su mote”, señaló. “Indudablemente, todo artista y todo intérprete surge con su majestad. Ella lo hizo con ‘Rata de dos patas’ y ‘Me saludas a la tuya’, que le hizo mi compadre Manuel Eduardo Toscano; él le dio todas esas canciones que nos lastiman”, comentó.

El locutor Mario Méndez Acosta considera de la cantante que fue continuista de un grupo de mujeres que alzaron la voz desde la música contra las tiranías masculinas. “Paquita es la última seguidora de una escuela de mujeres cantantes que abordaban temas de desamor y abandono desde el arrabal, su antecesora fue Chelo Silva; ellas se especializaban en dar a voz abierta mensajes de protestas de mujeres oprimidas, abusadas y no sumisas”, abundó.

Para Méndez Acosta, es lo que fue en su momento fue Ema Elena Valdelamar, compositora de la canción “Cheque en blanco”, que la misma Paquita impulsó.

Quería llegar al Auditorio Nacional

El representante de Paquita explicó que su fallecimiento lo tomó por sorpresa porque en días pasados habló con ella y estaba preparándose para un concierto en el Auditorio Nacional: “Hablamos, ya se venían para México, estaba lista... La última presentación que tuvimos fue en Querétaro... no sabíamos que iba a ser la última. Yo tenía mucha ilusión de volver al Auditorio en marzo y que ella sintiera nuevamente ese calor del público, el aplauso para arrancar este año y desgraciadamente esto ya no pasó”. “Médicamente (de qué murió) no se los pudiera decir. Nos hablaron a eso en la 8 de la mañana para decirnos que no despertaba, que la veían un poquito pálida y fue que les dijimos que le hablaran a la ambulancia. Les dijeron ‘no, nada más que hacer’”, contó.

Aunque más tarde, “Paquito” agregó en el programa Hoy que todo fue muy repentino y la causa de muerte fue un infarto fulminante mientras dormía. Además, mencionó que les gustaría hacer un funeral privado, incinerarla y llevar sus cenizas a Casa Paquita, donde siempre soñó con volver.