Revelan contradicción de Zahie Téllez

Plutarco Haza, participante de Master Chef Celebrity, asegura que la chef Zahie Téllez busca cambiar la percepción del público mostrándose diferente fuera del programa.

En una transmisión en Instagram, Plutarco aclaró que no mantiene amistad con la experta en cocina, luego de que Téllez publicara un video en Tiktok asegurando que se conocen desde la infancia, ya que su mejor amiga es hermana del actor.

En el clip, Zahie bromea sobre los regaños que le dio durante la competencia, lo que generó confusión entre los seguidores, quienes acusaron a Plutarco de “hipócrita” por expresar su incomodidad por el trato recibido y, debido a su “cercanía”, de ser incluso el favorito de la chef.

Plutarco le responde

Durante una reciente transmisión con Bobby Larios y Andrea Noli, Plutarco comentó que fuera del show Zahie mantiene su carácter firme. “Pero sacaba su teléfono y se volvía linda y empezaba a entrevistarnos. Yo no entendía por qué. Ahora entiendo”, explicó.

Según él, Zahie sube videos semanalmente para mostrar que es querida y simpática en el programa, aunque Plutarco asegura que esa imagen no refleja la realidad. “Los regaños que me dio fueron reales y me hicieron sentir mal. Intenté manejarlo con inteligencia emocional, pero fue difícil porque percibía rudeza hacia mí, y también hacia Bobby y Andrea”, señaló.

Además, dijo que vivió un momento incómodo con la chef durante la hora de la comida, cuando Zahie le gritó que no tenía por qué estar hablando con otros participantes. Plutarco confesó que esa situación no le ha caído nada bien.

Cuestionó que Zahie trate de cambiar la narrativa con sus publicaciones para limpiar su imagen. “¿Por qué quieres quitarle la magia al programa y desdecirte diciendo que somos amigos? La única vez que recibí críticas fue por supuestamente ser su favorito y hacer un show, algo que nunca haría”, aclaró.

Plutarco afirma que cada vez que niega una cercanía con Zahie, ella responde subiendo videos.