Revelan detalles de su autopsia

En medio del estreno del nuevo documental Selena y Los Dinos: un legado, han salido a la luz detalles inéditos del informe de autopsia sobre la trágica muerte de Selena Quintanilla, revelando cómo una sola bala puso fin a su vida.

Según Daily Mail, la autopsia reveló que la trayectoria de la bala atravesó sus costillas y penetró en los pulmones, causando daños a la arteria subclavia, una de las más importantes para la circulación hacia el brazo, cuello y cabeza. El forense Lloyd White concluyó que la muerte de la cantante se debió a una “hemorragia interna y externa exsanguinante”, es decir, una pérdida de sangre grave.

Otra de las cosas que se desconocían fue que los médicos intentaron una transfusión de sangre, pero esta no se quedó en el cuerpo. La culpable de la muerte de Selena fue Yolanda Saldívar, quien sigue en la cárcel.