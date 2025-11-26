Revelan el futuro de Oasis

La agrupación Oasis hizo la última parada de su gira en São Paulo, Brasil, luego de 41 conciertos en 11 países diferentes; el tours que reunió nuevamente a la banda inglesa después de 16 años, dejando recuerdos imborrables para miles de fanáticos del rock.

Hasta ahora los seguidores de Liam y Noel Gallagher no sabían qué ocurriría con el grupo después de estos shows. Sin embargo, tras su presentación final en el estadio Morumbi en Brasil, por fin se dieron pistas claras sobre su futuro.

A través de su cuenta de Instagram, Oasis hizo un breve repaso de los países y ciudades donde se presentaron, mencionando escenarios icónicos desde Heaton Park, en Manchester, hasta Los Ángeles, California. “Y así sucedió… La fuerza cultural pop más dañina de la historia británica reciente se abrió paso en los corazones y las mentes de una nueva generación. Desde Gallagher Hill hasta el Río de la Plata, desde Croke Park a orillas del Canal Real hasta la Ciudad de los Ángeles, el amor, la alegría, las lágrimas y la euforia jamás serán olvidados”, expresaron.

Junto a este mensaje de agradecimiento, la banda originaria de Manchester aclaró: “Ahora habrá una pausa para un periodo de reflexión”.

Recaudación

Durante su paso por México, los conciertos de Oasis en el estadio GNP Seguros de la CDMX generaron una derrama económica estimada de entre 45 y 54 millones de dólares, es decir, entre 850 y mil millones de pesos mexicanos, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).