Revelan el verdadero dominio mexicano

A unas horas de que la selección mexicana enfrente a su similar de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo en donde las apuestas ponen como favorito a la escuadra europea; sin embargo, en la vida real ha habido un puñado de connacionales que han salido triunfantes en tierras británicas.

Estas victorias se han dado específicamente en los premios Bafta que otorga la Academia Británica de Artes y Ciencias Cinematográficas, considerados como un termómetro para el Óscar por el idioma y el parecido de las cintas nominadas.

Victorias

Desde el 2002 se han cosechado 18 premios, es decir, un promedio de menos de uno por año. El realizador Alfonso Cuarón ha sido el mexicano que más les ha plantado cara con siete galardones sumados desde 2004, cuando con Harry Potter y el prisionero de Azkabán se alzó con el Children Award. Lo llamativo es que se trataba de una película de manufactura británica y escritora (J.K Rowling) de la misma nacionalidad.

Las otras seis estatuillas se han repartido entre Roma (con cuatro) y Gravedad (con dos), ambos en Dirección. El cinefotógrafo Emmanuel “El Chivo” Lubezki le sigue en la lista con cuatro premios sumados desde 2007, cuando triunfó con su trabajo en Niños del hombre, y consecutivamente de 2014 a 2016 con Gravedad, Birdman y El renacido.

Alejandro González Iñárritu le sigue con tres galardones: el de mejor película en lengua extranjera por Amores perros en 2002 y los de dirección y película con El renacido en 2016. En esta última ocasión también se llevó el trofeo Martín Hernández, en la categoría de sonido.

El realizador tapatío Guillermo del Toro no podía quedarse atrás y también puede presumir una tripleta de galardones: mejor película por El laberinto del fauno, dirección gracias a la fantástica La forma del agua y película de animación con Pinocho, hecha en stop-motion, la técnica que requiere de fotografías de los movimientos milimétricos de marionetas para simular movimiento.

Una de las más recientes victorias fue por partida triple en 2021, cuando los sonidistas Pablo Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés Navarrete ganaron el premio de la especialidad por su labor en El sonido del metal.