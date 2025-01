Revelan faceta crítica de Rubén Bonifaz

El libro muestra lo que le inspiró a Rubén Bonifaz del arte contemporáneo en los años 70. Cortesía

Es un descubrimiento para los lectores saber que Rubén Bonifaz Nuño, el gran poeta, traductor y estudioso de los clásicos grecolatinos, escribió sobre arte precolombino y algunos textos sobre arte contemporáneo, y en especial que tuvo gran interés en la obra de dos artistas: Ricardo Martínez, pintor y uno de sus mejores amigos; y Angela Gurría, la gran escultora mexicana.

Esa faceta poco conocida del intelectual nacido el 12 de noviembre de 1923, en Córdoba, Veracruz, y fallecido el 31 de enero de 2013, fue reunida en Elogio del espacio. Apreciaciones sobre arte, un libro coeditado por El Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana, cuya selección e introducción estuvo a cargo del poeta, ensayista y crítico de arte Miguel Ángel Muñoz, quien asegura que con esta edición —que el año pasado fue actualizada y enriquecida— el público tendrá un acercamiento más claro y casi completo de los textos que Bonifaz Nuño publicó en revistas y catálogos sobre arte contemporáneo y arte prehispánico, sobre la Coatlicue, el felino de Colima, la escultura olmeca o el arte teotihuacano, pero también de la obra de Ricardo Martínez, Ángela Gurría o Santos Balmori.

“Bonifaz no escribió tanto como Paz o Villaurrutia, que escribió muchísimo de arte contemporáneo, o como Luis Cardoza y Aragón, pero lo que tiene Rubén en este tipo de textos es sorprendente, por ejemplo, puedes encontrar un texto sobre las máscaras antiguas mexicanas y lo vincula con esa modernidad que dio a la escultura mexicana Ángela Gurría, o al revés, o los personajes de Ricardo Martínez, esas piezas muy autóctonas llenas de color y de atmósfera que las vincula Rubén con ciertas piezas prehispánicas toltecas, aztecas; esa es la maravilla que tiene Rubén, que ve no solo desde un punto de vista académico, sino que también le imprime esa parte de poesía para ver y entender el arte”, afirma Muñoz.

En sus textos prevalece la parte histórica que desarrolla Bonifaz, por ejemplo en textos prehispánicos, pero vinculados con lo contemporáneo; también, agrega Muñoz, tiene esa visión poética de dotarlo de espiritualidad y arte mágico, “yo creo que eso lo marcó no solo de sus traducciones, de conocer el arte de los griegos, de conocer el arte latino, y no solo a través del lenguaje, sino también de la imagen, creo que este ‘Elogio del espacio’, que tomé el título de una pieza de Eduardo Chillida, muestra cómo Bonifaz le dio a sus textos sobre arte, no un tono académico ni poético, sino todo lo contrario, esa parte vinculante entre los dos y que yo creo que al lector le sorprenderá y va a ser un redescubrimiento de Rubén, de esta parte poco conocida de lo que escribió sobre arte que enriquecerá a sus lectores y desde luego que va enriquecer de alguna manera la historiografía tanto del arte sobre Ricardo Martínez, sobre Ángela o sobre el escultor Pedro Cervantes o sobre Santos Balmori, y también lo mucho que dijo en su momento Rubén Bonifaz sobre el arte precolombino”.

Esta edición corregida y aumentada incluye una investigación que hicieron en El Colegio Nacional sobre las imágenes de las que habla Bonifaz Nuño. Es una especie de separata bastante amplia, a color, con la iconografía citada por el poeta y universitario; es decir, sus textos sobre arte tarasco o arte mixteco se complementan con la reproducción de piezas como la calabaza prehispánica mixteca, con lo que se enriquece el libro.

Muñoz dice que la primera edición que se publicó de esta obra fue trabajada de manera muy cercana con Rubén Bonifaz Nuño, incluso él recomendó incluir varios de sus textos o recordaba ensayos que había hecho para libros o catálogos. “El lector va a poder descubrir en esta separata a color piezas no sólo través de las palabras de Bonifaz, sino también en las imágenes”, señala. “El libro muestra lo que le inspiró lo que lo atrajo, lo que lo sedujo del arte precolombino y del arte contemporáneo; ahora sí vamos a poder ver a través de los ojos de Bonifaz lo que le apasionó y lo que dejó escrito como testimonio en estos más de 50 textos”.

El ensayista indica que en esta edición recuperaron otro texto de Ricardo Martínez. De él hay tres textos muy largos, y el que se acaba de publicar, curiosamente fue el primero que escribió sobre arte contemporáneo en los años 70, que incluyó la UNAM en una colección, “fue el primer libro que hizo Rubén sobre un artista contemporáneo, sobre Ricardo Martínez, y el segundo texto fue sobre Ángela Gurría, un libro maravilloso, un poema que él escribió, que se llama ‘El corazón del espiral’, que está dedicado a ella”.