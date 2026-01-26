Revelan hallazgo de tumba zapoteca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó del hallazgo de la tumba 10 de Huitzo, en los Valles Centrales de Oaxaca. En su conferencia en la Base Aeronaval de Veracruz, la mandataria calificó como “una belleza” e indicó que el descubrimiento se debió a una denuncia anónima por saqueo, efectuada en 2025.

Señaló que este hallazgo es algo extraordinario, orgullo de los mexicanos y grandeza de México. “Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México, por el nivel de conservación e información que aporta”, dijo.

Detalles

“Es una tumba zapoteca del clásico tardío, 600 antes de nuestra era, y destaca por su arquitectura monumental, entrada decorada con un búho”, dijo de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El INAH indicó que el búho que adorna la entrada hace alusión a la noche, la muerte y el poder, y debajo del pico se resguarda el rostro pintado de un zapoteco, al que posiblemente estuvo dedicada la tumba. La entrada está flanqueada por jambas labradas con figuras femeninas y masculinas, quizá ancestros enterrados en la tumba.

Por dentro, una cámara contiene un friso sobre un dintel de diferentes lapidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, y al fondo una cámara funeraria con procesión de personajes.