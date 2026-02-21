Revelan horrores de la guerra en Gaza

La primera vez que la actriz palestina Saja Kilani, quien interpreta a la operadora telefónica Rana Hassan Faqih, oyó la voz real de Hind Rajab ocurrió frente a cámara, cuando el rodaje de La voz de Hind Rajab ya estaba en marcha. “No escuchamos su voz durante los ensayos. La oímos por primera vez en el set, cuando dijeron ‘¡acción!’. Así que la reacción que se ve en pantalla es real. Yo creía que estaba preparada porque había leído el guion, pero es distinto cuando la escuchas. Creo que mi primer pensamiento fue lo pequeña que sonaba su voz”, recordó Kilani en entrevista.

El 29 de enero de 2024, en medio de la ofensiva militar sobre Gaza, un hombre llamó a la Media Luna Roja Palestina desde Alemania. Buscaba ayuda; su sobrina estaba atrapada en un auto rodeado de tanques. Minutos después, los operadores contactaron a la niña llamada Hind Rajab de cinco años. Estaba herida, sola entre los cuerpos de su familia, y pedía ayuda.

Durante horas su voz estuvo en la línea telefónica, inestable, mientras rescatistas intentaban negociar tender un corredor seguro que nunca llegó. Días después, su cuerpo fue encontrado junto al de los paramédicos enviados a salvarla. Esa grabación, difundida en internet, se convirtió en un símbolo global del horror en Gaza.

El eco del horror

La voz de Hind Rajab es un docudrama de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, que reconstruye la llamada real utilizando el audio original. En el filme, la violencia no se muestra, pero se oye. “No necesitas ser árabe, palestino o musulmán para relacionarte con esta película, porque representa algo más grande que todos nosotros. Mucha gente me dice que supo de esta historia por la película. Eso muestra lo censuradas que pueden estar las noticias en ciertas partes del mundo”, explica.

De Gaza al mundo

Kilani sostiene que el objetivo del filme nunca fue solo artístico, sino también político para influir en la conciencia pública. “Espero que el poder del cine llegue a los líderes que toman decisiones y los influya para terminar la guerra y el genocidio”, dijo.

Las celebridades Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Brad Pitt y Alfonso Cuarón se sumaron como productores ejecutivos para apoyar su circulación global. Eso ayudó a que el filme obtuviera el Gran Premio del Jurado en Venecia y la nominación al Óscar a mejor película internacional.