Revelan nombre de secuela

Godzilla Minus One fue una de las películas más destacadas por traer de vuelta al monstruo gigante con impresionantes efectos visuales y una historia que reavivó el interés del público por el icónico kaiju japonés.

Durante los últimos dos años, los fans esperaban noticias sobre una posible secuela, y finalmente, el anuncio ha llegado. Todo, el estudio cinematográfico japonés detrás de Godzilla, anunció a través de redes sociales el nombre oficial de la segunda parte: Godzilla Minus Zero, junto con algunos detalles de la producción.

El ganador del premio Óscar Takashi Yamazaki, director de la primera entrega, regresará una vez más para dar vida al colosal Kaiju (bestia gigante). Además, el estudio Toho Co., Ltd. se encargará de la producción de esta esperada continuación.

La historia de Godzilla Minus One (2023) se sitúa en 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. En ella, un piloto kamikaze llamado Shikishima aterriza de emergencia en una base japonesa en la isla Odo debido a fallas en su avión. Durante la noche, una criatura con apariencia de dinosaurio emerge del mar y arrasa con todo el batallón, desapareciendo poco después en las aguas y dejando como único sobreviviente al piloto.

Dos años después del conflicto, Shikishima regresa a su hogar y descubre que sus padres murieron durante el bombardeo de Tokio. En su intento por rehacer su vida, conoce a Noriko Oishi, una joven que también perdió a su familia. Sin embargo, la calma dura poco. Godzilla evoluciona y comienza a destruir buques de guerra con su aliento atómico. Es entonces cuando Shikishima debe unirse a una tripulación naval y al ejército para intentar detener a la amenaza nuclear.

Godzilla Minus One fue la ganadora del premio Óscar 2024 a mejores efectos visuales, además de recibir múltiples reconocimientos internacionales por su impresionante apartado técnico y su poderosa narrativa.