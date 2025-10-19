Revelan primeras imágenes de Toy story 5

La expectativa vuelve a encenderse entre los fanáticos del cine animado con la revelación de las primeras imágenes de Toy story 5.

Tras años de especulaciones sobre el regreso de Woody, Buzz y compañía, el famoso estudio cinematográfico de animación, Pixar, y el conglomerado estadounidense de entretenimiento, Disney, han dejado ver los primeros vistazos de esta nueva entrega, generando una infinidad de emociones y teorías entre el público.

Aunque hasta ahora son escasas, las nuevas imágenes ya han despertado nostalgia y curiosidad, mostrando escenarios familiares y a algunos de los personajes más queridos de la productora, que prometen expandir el universo de la franquicia.

En esta entrega la villana será una tablet llamada Lilypad, que tiene otros conceptos de las necesidades de Bonnie.

De los más esperados

En medio de esta anticipación, Toy story 5 ya se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026, con la difícil tarea de honrar el legado que ha marcado a generaciones enteras.

A través de redes sociales se han hecho virales las primeras imágenes oficiales de los emblemáticos personajes Buzz Lightyear y Woody. En estas se puede ver a los clásicos protagonistas casi idénticos a las entregas anteriores, a excepción de dos pequeños detalles: Woody no porta su típica medalla en forma de estrella, luego de dársela a Jessie al final de Toy story 4, y Buzz trae una nueva estampa, que es una estrella dorada sobre su logotipo de “Lightyear”.

¿De qué tratará Toy story 5?

A pesar de que no se tiene todavía mucha información sobre la nueva entrega de Toy story, la cual llegará a la pantalla grande el próximo 19 de junio de 2026, se ha revelado que la principal narrativa de la película girará alrededor de la actual preocupación sobre el uso excesivo que las y los niños hacen de dispositivos electrónicos y de la tecnología, por encima del juego físico y de la imaginación.

Parte del arte conceptual que se ha publicado respecto a esta secuela de la reconocida franquicia, ha revelado que la antagonista principal de la historia será Lilypad, una tableta electrónica.