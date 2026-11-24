La edición de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, publicada por El Colegio Nacional (Colnal), es “un regalo para mi familia”, expresó el escritor Juan Villoro en la presentación del citado volumen, efectuada en el marco de la 44ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Regalo, —dice— porque la traducción del famoso cuento del aviador francés fue hecha por su padre, el filósofo Luis Villoro Toranzo (1922-2014), en la década de 1950, hecho que se desconocía hasta que el crítico literario Adolfo Castañón lo localizó.

“Nosotros hubiéramos querido que nuestro padre nos leyera el cuento de ‘El Principito’ como suelen hacer los padres en la noche con sus hijos, sobre todo el libro que él había traducido. Esto nunca sucedió. A lo largo del tiempo, sin embargo, recibo este libro, gracias a Alejandro Cruz, editor de publicaciones del Colnal, y puedo sentir que al fin mi padre me cuenta esta historia”, detalló Juan Villoro, ante el público que, primero, escuchó la presentación y, luego, formó una larga fila para ver firmado su libro

Un clásico

Para el presentador, El Principito es una obra de gran sabiduría: “Estoy convencido de que la buena literatura para niños es simultáneamente una obra de filosofía, de conocimiento, porque cristaliza las principales preguntas del ser humano. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Por qué el bien debe ganar al mal? ¿Cómo transcurre el tiempo? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué algo tan frágil, como una rosa, es tan importante en un mundo en el que otras personas aprecian sobre todo el dinero”.

Este libro, publicado originalmente en 1943, “fue traducido por mi padre, pero nadie sabía. Era filósofo, por tanto, no es extraño que le haya interesado. Estudió en un internado de jesuitas en Bélgica, hablaba francés, pero tuvo que venir a México cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Tenía 20 tantos años cuando le pidieron del periódico ‘Novedades’ que hiciera esa traducción. Nunca se la dio a leer a sus hijos, lo cual es un misterio, de esos que tienen guardados los padres. Cuando le preguntaba en la infancia si se sabía un cuento para niños, me contestaba que no. Entonces, me contaba ‘La Odisea’ o algún libro que había leído, en una adaptación más o menos sencilla para que le entendiera”.