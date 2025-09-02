Revelan setlist de Oasis

Oasis volverá a la Ciudad de México, luego de 16 años de su separación. Los hermanos Liam y Noel Gallagher se reencontrarán con sus fans mexicanos y traerán un setlist que promete emocionar hasta las lágrimas.

Los asistentes podrán revivir la fiebre por Oasis tras su última presentación en 2008, cuando formaron parte de la gira Dig Out Your Soul, con fechas en Guadalajara, Monterrey y en aquel entonces el Distrito Federal (DF), hoy CDMX.

Los conciertos en la Ciudad de México, que se llevarán a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el estadio GNP Seguros, formarán parte de su gira Oasis Live ‘25. Quienes lograron conseguir boleto, y quienes no, ya podrían darse una idea del repertorio el cual han repetido al pie de la letra desde su regreso en Cardiff, Gales los pasados 4 y 5 de julio.