Revisan controversia en Miss Universo

El triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo llegará a la pantalla a través de un documental que abordará las acusaciones de irregularidades y los cuestionamientos que rodearon al certamen.

La producción tiene previsto estrenarse el próximo 12 de noviembre en HBO Max. El proyecto busca revisar la controversia que surgió después de que Bosch fuera coronada como ganadora del concurso, una edición que estuvo marcada por señalamientos sobre la transparencia del proceso de selección y por disputas entre algunas de las figuras involucradas en la organización del evento.

Pruebas

La producción fue dada a conocer por el paparazzo español Jordi Martin, quien aseguró contar con evidencias recopiladas en Bangkok, Tailandia, que, según su versión, respaldarían las denuncias sobre posibles irregularidades.