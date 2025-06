Revisitan a Alfonso Reyes con libros

Para el historiador Javier Garciadiego, responsable de la Capilla Alfonsina, los libros Alfonso Reyes. Dos años en París. 1925-1927, La saeta y Bosque de pólvora. Lecturas explosivas sobre Alfonso Reyes (los primeros dos, en coediciones hechas por el Fondo Editorial de Nuevo León; el tercero, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL) tienen características muy distintas.

“Desde hace muchos años, 10 mínimo, la UANL tiene el Festival Alfonsino, que antes duraba la mitad del mes, desde el 17 de mayo hasta finales de mayo, conmemorando, el día 17, el nacimiento de Alfonso Reyes. Hoy, incluso, ya creció, porque tiene obras de teatro, conciertos, lecturas, conferencias, escenificaciones”, explica Garciadiego.

Mucho del festival está vinculado con Alfonso Reyes, aunque no se descartan actividades que no tengan una relación directa, continúa. En ese sentido, el festival cierra siempre en la Ciudad de México con un evento bautizado como “De capilla a capilla”, en alusión a las capillas alfonsinas que existen en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y en la Condesa. Este tiene, por lo común, dos sesiones, una de las cuales en esta ocasión se dedicó al análisis del futuro del cuento en México. “Varios cuentistas participaron y no sobra decir que se habló de la grande y sabida influencia del cuento ‘La cena’ en la obra de Jorge Luis Borges y en Aura, de Carlos Fuentes”, mencionó Garciadiego. “Los cuatro participantes hablaron de ‘La cena’ como uno de los cuentos fundamentales en la literatura de México del siglo XX”.

Recalca que la sesión fue el 4 de junio y, al día siguiente, se presentaron los nuevos y la Embajada entregó los facsimilares de unos documentos que datan del periodo en que Alfonso Reyes fue ministro en Francia.

Publicaciones

“Esos son los tres libros. Uno lo publica, vamos a decirlo así, el Consulado de Francia en Monterrey junto con la Fundación Dr. Ildefonso Vazquez Santos. Los otros dos libros son de la UANL”, refirió.

Sobre Dos años en París... explica que a varios ensayistas se les pidieron textos breves sobre distintos aspectos de la vida y obra de don Alfonso en ese periodo: Reyes, como amigo de ciertos escritores franceses, lo que Reyes publicó en Francia, la labor diplomática, tema que le correspondió a Garciadiego. “Fueron colaboraciones de varios, digamos, reyólogos. Podría mencionar a Fabienne Bradu, Adolfo Castañón y David Noria, que es joven. Además, el libro contiene muchas imágenes que van de recortes diplomáticos, correspondencia y recortes periodísticos, tanto franceses como mexicanos a cartas, portadas de libros y portadillas de libros que amigos franceses le obsequiaron a Reyes. Toda esta documentación procede de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México, de aquí sacaron muchas imágenes, muchos recortes, muchas cartas; de la Capilla Alfonsina de Monterrey fueron, sobre todo las portadillas con las dedicatorias”, añade.

Un libro, dice, muy ilustrado, grato a la vista, que tiene algunos textos de Reyes sobre su experiencia francesa, por lo que es, parcialmente, antología, algunos textos de Reyes: “Hay ensayos originales, documentos e ilustraciones y fotos”.

Bosque de pólvora… es, continúa, un conjunto de ensayos diversos que el poeta Fabián Espejel coordinó. “Todos son de la generación de Fabián Espejel para abajo, son muy jóvenes. Me gusta constatar que hay jóvenes, muchachos mexicanos, que están leyendo, y estudiando, y escribiendo sobre Reyes. Eso para mí es promisorio porque son nuevas lecturas, lecturas muy frescas sobre Reyes”, señala.

Por último, La saeta es producto de una visita a Sevilla que hizo Reyes en Semana Santa y lo que él vio en las calles; un volumen bellamente ilustrado que refleja la influencia de la obra de Azorín en don Alfonso.