Revisitan arte de Frida Kahlo

A partir del análisis de 10 pinturas fundamentales de Frida Kahlo, Helena Chávez Mac Gregor, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, revisita la obra de pintora mexicana como un territorio de pensamiento en constante transformación, entre la introspección, el cuerpo, el dolor y la potencia creadora.

En su libro El listón y la bomba: el arte de Frida Kahlo (Penguin Random House), Chávez Mac Gregor ofrece una lectura innovadora en torno al trabajo de la icónica pintora mexicana. Chávez busca alejarse del ícono y del personaje para enfocarse en la potencia de vida que subyace en la obra de Frida.

La autora explica en entrevista que su ensayo surgió de una charla donde la artista hablaba de su idea de realizar un autorretrato cada año de su vida: “Me pareció un proyecto artístico de muy largo alcance y casi conceptual: pensar su vida a través del autorretrato, la vida no como biografía o anécdotas, sino como la potencia de lo vivo”.

La autora recorre parte de las pinturas de la artista, analiza qué abre, desde dónde, hacia qué nos dirige y qué o adónde nos arroja hoy su arte. Afirma que la obra de Frida tiene magia porque lo representado en sus cuadros toma una existencia particular que supera a la artista y a quién mira.

En los autorretratos de Frida, Chávez vio una “potencia de vida que habla de una transformación que, más allá de insistir en la identidad de un personaje, hallamos a un ser muy cambiante”. Kahlo se transforma en sus creaciones, pasando de ser una mujer con una columna rota a una con changos y animales, o a una que crece en raíces.

En su texto, Chávez busca alejarse de la interpretación biográfica tradicional que reduce la obra de Frida a anécdotas sobre su vida personal. En su lugar, se enfoca en la potencia de vida que se encuentra en la obra, y cómo esta puede hablarnos en el presente. “La enfermedad de Frida es potente en su obra porque transmite a las espectadoras una potencia también de vida que resiste e insiste”, agregó.

La obra de Frida Kahlo sigue siendo relevante en la actualidad, y ha inspirado a artistas y pensadoras de hoy. “Hay algo en su pintura que sigue siendo muy contemporáneo y que ha dejado muchos ecos”, añade.

El libro de Chávez es una invitación a releer la obra de Frida Kahlo con ojos frescos, alejados del ícono y del símbolo.