Revitalizan al mariachi con nuevo sencillo

La tradición del mariachi cobra nueva vida con la llegada de Eddy & Samu, un dúo que apuesta por rescatar el romanticismo clásico y darle un aire fresco y contemporáneo. Su más reciente sencillo, Vestido de Besos, es una reinterpretación cargada de pasión, nostalgia y el inconfundible sonido del mariachi moderno.

“Vestido de besos es una canción que siempre me ha gustado. Joan es un compositor de los que más admiro y esta canción se me hace una poesía. Creo que si buscas la definición de romance, es esta canción”, comparte Eddy Valenzuela.

Por su parte, Samu Macías agrega: “nuestra intención fue abrazar la poesía de la letra y llevarla al corazón del mariachi, con arreglos que respetan la tradición, pero con un sello propio que conecta con nuevas generaciones”.

El tema, original de José Manuel Figueroa Figueroa, fue producido por Manuel Cázares, con mezcla y master a cargo de Eugenio Montaño Gómez (Nemesiz). El videoclip, dirigido por Saulo Camaal Buch y José Palafox, se grabó en el estudio UMPEQ de San Antonio Culhuacán, Iztapalapa, y refuerza la esencia íntima y poética de la canción.

Propuesta

Con la nueva melodía marcan el inicio de una propuesta artística que busca tender un puente entre la herencia del mariachi y la sensibilidad de una generación que aún cree en el poder del amor hecho música.