Reviven asalto al Palacio de Justicia

El actor colombiano Carlos Manuel Vesga, quien interpreta al mando militar de la operación en la serie Palacio celebró su nominación al Emmy por su trabajo en Pluribus.

Historia

El 6 de noviembre de 1985 un coronel, al que muchos llaman héroe y otros asesino, tuvo la responsabilidad de frenar el asalto que un grupo de guerrilleros hizo al Palacio de Justicia de Colombia demandando que el presidente del país fuera enjuciado.

Durante el asalto, más de 300 personas entre magistrados, consejeros de Estado, empleados y visitantes, fueron secuestrados para que el gobierno cediera a las pretensiones del grupo llamado M-19.

Un día, después, la entrada del ejército hizo que al menos una tercera parte de las personas murieran y otras, liberadas, fallecieran en oficinas del ejército. Ese coronel ahora ha cobrado vida en las manos del actor colombiano Carlos Manuel Vesga, recién nominado al Emmy por su trabajo en Pluribus. La nueva serie con título Palacio será estrenada en noviembre próximo a través del streaming de Netflix, llevando a Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas) como estelar. “La historia nada un hecho histórico que es una tragedia socio político y que divide un poco la historia de Colombia en un antes y un después. Es conmovedor y desgarrador porque así fue. El personaje que hago es muy controversial, hay personas que se refieren a él como un héroe y otros como asesino”, comenta Vesga. “Es el coronel que dirige la toma del palacio, dirige la entrada de tanques, él manejaba la escuela de caballería donde después se vino a descubrir que llevaron a personas del Palacio y los mataron”.

Palacio sería estrenada aprovechando un aniversario más de lo ocurrido en Bogotá, la capital colombiana. En el elenco también figuran Robinson Díaz, Mariana Gómez y José Restrepo.

Hacia el Emmy

Vesga es uno del poco talento latino considerado para la próxima entrega del Emmy a lo mejor de la TV estadounidense, estando en la categoría de Actor de Reparto por su trabajo en la serie posapocalíptica Pluribus. En la producción de Apple TV da vida a Manousos Ovedo, uno de los sobrevivientes en todo el mundo a un virus extraterrestre que convirtió a los humanos en una mente colmena pacífica y satisfecha.

“Me encanta el dicho que tienen ustedes (los mexicanos) de caerme el 20 y la verdad es que no, no me ha caído (risas). Todavía estoy dimensionando esto que acaba de suceder, es algo en lo que no tenía ni ilusiones. Solo pensaba en que mi carrera iba a transcurrir principalmente en Colombia y algo en Latinoamérica”, acepta el histrión.

“Ahora en este escenario pienso que habla muy bien de la producción que se hayan tomado el trabajo de audicionar en todo Latinoamérica, hicieron audición casi 700 personas para el personaje, querían que realmente alguien hablara español”, apunta.

Ya en el rodaje le dejaron crear cosas, como una escena donde apunta el nombre del protagónico Carol Sturka, encarnado por Rhea Seehotn. “Tenía que apuntarlo y dije que sonaba a ‘Carol es turca’, se rieron, les dije que si podía escribirlo así (en escena) y se quedó al final”, detalla.

La ceremonia del Emmy se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre.