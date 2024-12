Reviven insultos de Niurka a Maryfer

Maryfer Centeno, la conocida grafóloga recientemente se vio envuelta en una fuerte polémica, al viralizarse una de sus participaciones en el programa matutino Hoy, donde recomendó un método para bajar de peso, escribiendo con tinta azul en una hoja.

En el video viral, la grafóloga explicó que la dirección de las letras y el color de la tinta influyen en la ansiedad por comer. Recomendó escribir hacia arriba y utilizar tinta azul para calmar la mente, además de practicar este ejercicio durante 21 días consecutivos. Asimismo, sugirió incluir afirmaciones como: “Soy libre, soy flaca, yo puedo”.

Las fuertes críticas hacia su profesión desencadenaron que el nombre de Centeno se volviera tendencia en redes sociales, reviviendo las viejas polémicas que ha vivido dentro de la televisión mexicana, incluyendo una vieja disputa que tuvo con Niurka al aire.

Maryfer Centeno protagonizó un desafortunado encuentro con la famosa vedette en el año 2023, durante el programa La Saga, cuando comenzaron a debatir sobre la credibilidad de la grafóloga por supuestamente haber elaborado un perfil erróneo sobre la intérprete de “La emperadora”.

La cubana levantó la voz y explotó en contra de Centeno en pleno programa, “Tú a mí no me vas a psicoanalizar, porque a mí me vale madre lo que opines”, exclamó Niurka. Al estar sentadas una al lado de la otra, la vedette movió su silla para darle la espalda, de manera en que acercó sus glúteos a la cara de Maryfer, quien permaneció en su lugar sin moverse.

Tras el incómodo momento, la grafóloga declaró que en su disputa con la otrora protagonista de Aventurera, ella temió por su salud, pues al tener sus glúteos tan cerca creyó que la había contagiado del virus de papiloma humano (VPH), asumiendo que Niurka podría ser portadora de alguna enfermedad de transmisión sexual.