El primer escuadrón femenino de mujeres en México no podía arrestar, no podía usar armas ni investigar. Vaya, ni siquiera correr con su uniforme. Pero en medio de las restricciones, estas mujeres sentaron un precedente en la historia de la policía que hoy recrea la serie Las Azules.

Para Fernando Rovzar, productor de esta historia, lo que más atrajo su interés es que no había información o registro de este escuadrón, debido a que este cuerpo policiaco femenil no se creó para darle una oportunidad real a las mujeres, sino para distraer a la gente de la matanza de Tlatelolco, que había sucedido tres años antes, y tratar de limpiar la imagen del gobierno.

“Se invitaron a estas mujeres con la idea de que serían policías, pero al entrar a la institución no les dieron armas, no podían investigar, no podían arrestar, usaban minifaldas y botas de cuero hasta la rodilla que les impedían correr; solo les dieron un silbato y una bolsa de monedas. Entonces, mientras la historia es un triunfo indiscutible para las mujeres que entraron al cuerpo policiaco, no es algo halagador para el gobierno que las convocó”, señala.

La historia es protagonizada por Bárbara Mori, Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado.