Reviven la magia de Soda Stereo

Soda Infinito es un espectáculo musical que llegará a Tuxtla Gutiérrez el próximo 12 de marzo del 2026 al Polyforum Chiapas. El evento trae a escena los grandes éxitos de la banda liderada por Gustavo Cerati, quien falleció hace más de una década, luego de sufrir un derrame cerebrovascular que lo mantuvo en una cama de hospital durante varios años.

Con este concierto los tuxtlecos tendrán la oportunidad de cantar los temas que marcaron a toda una generación, entre los que resaltan “Cuando pase el temblor”, “Persiana americana” y “De música ligera”.

Experiencia

Soda Infinito es el nombre de una banda tributo de alto nivel que rinde homenaje a la legendaria agrupación argentina Soda Stereo, en especial, a su icónico líder Gustavo Cerati, ofreciendo espectáculos audiovisuales que recrean fielmente el sonido, la estética y la esencia del grupo original, reviviendo sus éxitos y la magia de sus presentaciones en vivo para los fanáticos del rock en español.

La banda, que próximamente estará en Tuxtla, busca ser la “mejor experiencia Soda Stereo”, cubriendo todas las épocas musicales de la banda y de Cerati. Sus shows son producciones de alta calidad con un fuerte componente visual, buscando recrear la atmósfera de Soda Stereo.

La cita es en el Polyforum Chiapas, el día jueves 12 de marzo de 2026, a las 8:30 p.m.