Reviven polémica del “catálogo sexual”

El escándalo estalló cuando Gaby Ramírez, presentadora del matutino Sale el sol, revivió su paso por Multimedios y soltó una bomba en una entrevista con Mich Rubalcava en la que aseguró que durante su época en el canal “se hablaba de un catálogo sexual donde estaban varias conductoras y hacían otras cosas, que se dedicaban a ser ‘escorts’ y la prostitución”.

Aunque Ramírez aclaró que nunca lo vio ni supo quién lo tenía, sus palabras bastaron para encender los ánimos en Monterrey, especialmente los de Ernesto Chavana, quien salió al quite en defensa de sus compañeras de Es show.

Reacción

“Yo quiero decirle a Gaby Ramírez que no invente cosas, ofende a las compañeras de este canal. La reto a que compruebe lo dicho”, respondió molesto el conductor regio durante su programa.

Chavana aseguró que en sus 23 años al aire jamás ha existido nada parecido, y que lo único que se ha hecho son calendarios que se regalan al auditorio cada año. “Gaby generaliza, y si ella se dedicaba a algunas cosas es problema de ella y no del resto del elenco”, destacó.

El comunicador detalló que varias de las conductoras de Es show, como Robertita Franco, Ennid Wong o Ludivinita se sintieron ofendidas y ya pidieron derecho de réplica en vivo para limpiar su nombre. “Aquí hay madres de familia y profesionales que se ganan la vida con respeto, no con rumores baratos”, sentenció Chavana.

El pleito sigue subiendo de tono, y mientras Gaby guarda silencio, el conductor de Multimedios la retó públicamente: “Que me lo compruebe en videollamada, que diga en qué pasillos escuchó eso y de quiénes. Ya basta de historias falsas”.