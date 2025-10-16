﻿﻿
Rey Felipe VI visita Arequipa

Octubre 16 del 2025
El encuentro se lleva a cabo en memoria de Mario Vargas Llosa. Cortesía
El rey de España, Felipe VI, arribó al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa donde fue parte de la sesión solemne inaugural del X Congreso Internacional de la Lengua Española, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson, recibió al monarca español y a su comitiva, quienes se trasladaron a la Casa Museo Mario Vargas Llosa para hacer un recorrido por las salas de este espacio cultural dedicado a la vida y a la obra del Nobel de Literatura 2010.

La visita del rey a Arequipa —considerada por estos días centro del pensamiento y la reflexión académica sobre el idioma español—, informa en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, se inscribe en la iniciativa de Mario Vargas Llosa por convertir a Arequipa en sede del Congreso de la Lengua que se realizaría en 2023, pero las revueltas políticas de aquel país impidieron su realización.

Ahora este evento se lleva a cabo como una especie de “In Memorial” a Vargas Llosa.

Actividades

La agenda del rey Felipe VI incluyó la sesión solemne que se efectuó este 14 de octubre en el Teatro Municipal de Arequipa; y la sesión plenaria de Homenaje a Mario Vargas Llosa en el mismo recinto. El rey de España también visitó la recién reinaugurada Casa Museo Mario Vargas Llosa, en donde nació el escritor y que ahora cuenta con videos y hologramas del propio Vargas Llosa donde se cuentan pasajes de su vida y vocación literaria.

Por esa razón, Arequipa ha sido tomada esta semana por Mario Vargas Llosa y se ha convertido en una ciudad que ha desplegado más de mil elementos de seguridad y ha cerrado su Centro Histórico para la mejor celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española.

