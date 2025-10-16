Rey Felipe VI visita Arequipa

El rey de España, Felipe VI, arribó al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa donde fue parte de la sesión solemne inaugural del X Congreso Internacional de la Lengua Española, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson, recibió al monarca español y a su comitiva, quienes se trasladaron a la Casa Museo Mario Vargas Llosa para hacer un recorrido por las salas de este espacio cultural dedicado a la vida y a la obra del Nobel de Literatura 2010.

La visita del rey a Arequipa —considerada por estos días centro del pensamiento y la reflexión académica sobre el idioma español—, informa en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, se inscribe en la iniciativa de Mario Vargas Llosa por convertir a Arequipa en sede del Congreso de la Lengua que se realizaría en 2023, pero las revueltas políticas de aquel país impidieron su realización.

Ahora este evento se lleva a cabo como una especie de “In Memorial” a Vargas Llosa.

Actividades

La agenda del rey Felipe VI incluyó la sesión solemne que se efectuó este 14 de octubre en el Teatro Municipal de Arequipa; y la sesión plenaria de Homenaje a Mario Vargas Llosa en el mismo recinto. El rey de España también visitó la recién reinaugurada Casa Museo Mario Vargas Llosa, en donde nació el escritor y que ahora cuenta con videos y hologramas del propio Vargas Llosa donde se cuentan pasajes de su vida y vocación literaria.

Por esa razón, Arequipa ha sido tomada esta semana por Mario Vargas Llosa y se ha convertido en una ciudad que ha desplegado más de mil elementos de seguridad y ha cerrado su Centro Histórico para la mejor celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española.