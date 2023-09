El más grande sueño que tenía la primera actriz Patricia Reyes Spíndola, cuando iniciaba su carrera, era ser una reconocida comediante; sin embargo, el destino le tenía preparados otros planes para ser una artista con proyectos dramáticos.

Como actriz es reconocida por el gran trabajo que ha hecho en cine y televisión y que ha nada ha tenido que ver con hacer reír al público, pero este 2023 tuvo la oportunidad de cumplir su sueño gracias a la serie Está libre. “Siempre creen que soy actriz dramática por las películas que hago, pero si la vida me hubiera dado manera de elegir, yo hubiera querido ser actriz comediante”, declaró en un encuentro con la prensa.

Reyes Spíndola, en esta nueva faceta de su carrera, enfrenta un nuevo reto y es precisamente que el público la desvincule del drama y la acepte en la comedia. El único director que le ha dado oportunidad de sacar ese lado cómico, dijo, ha sido Álvaro Curiel con quien ya estuvo en la serie Lo héroes del norte” Cuando ella se acercó en un principio a Televisa, aclaró que nunca fue para pedir trabajo en melodramas, sino para una oportunidad en la comedia. “Yo me acerqué en esa época, existía el programa de ‘La Cosquilla’ y me dieron chance, pero estaba atrás de la de atrás, todas tenían unas piernas preciosas…. un día me dicen ‘¿no quieres hacer un papelito con el señor Ripstein?’, respondí: ‘sí, cómo no’ y así me fui quedando e hice grandes telenovelas.

“Estoy agradecida con la empresa de que me dio ese lugar. Siempre me sentí frustrada de que no me dejaran hacer comedia, cuando me llamaron a hacer la película ‘Los motivos de luz’, yo estaba haciendo teatro y me habló Casals y ni modo que lo dejara. De ahí no hubo manera de quitarme los personajes trágicos encima”. Reyes Spíndola protagoniza, junto a Ricardo Polanco,Está libre, show que marra la historia de Chuy, un taxista en la Ciudad de México, quien se convierte en terapeuta, confesor y amigo de sus pasajeros.

La serie arrancará transmisiones el próximo 5 de octubre y estará conformada por 12 capítulos, cada uno de ellos con invitados especiales como Sebastián Rulli, José Luis Guarneros “El macaco”, Mónica Huarte, Bárbara Torres, Jorge Losa, Hugo Alcántara, Carmen Campuzano, Gomita, Naiela Norvid, Laura Zapata, Sylvia Pasquel, entre otros.