Reyes visitaron al hijo de Mayela Laguna

Apolo, hijo de Mayela Laguna, tuvo que esperar dos días para que los Reyes Magos llegaran a su casa, pues sufrieron un percance que les impidió presentarse el 6 de enero y dejar un presente bajo su árbol de Navidad, no obstante, este lunes despertó con la alegría de recibir una pista de carreras que armó en compañía de su mamá y otros seres queridos que han acompañado a Mayela en este camino, en el que ya no cuenta con el apoyo del padre del menor, Luis Enrique Guzmán.

Laguna publicó un video donde se puede ver a Apolo, de 4 años, jugando muy divertido con una pista de carreras. La publicación estuvo acompañada de un mensaje emotivo, en el que expresaba que, a pesar de que habían llegado tarde (sin explicar la razón de su demora), los Reyes Magos no le habían fallado a su hijo, que esperaba su llegada expectante.

“Llegaron los Reyes Magos. Tarde, pero seguro”

En el video, además, etiquetó a su hermano Miguel y su cuñada Adriana, quienes la han ayudado con algunos gastos relacionados con Apolo, pues Mayela no ha ocultado las dificultades económicas a las que se enfrenta desde que ya no se hace cargo de Apollo’s Pizza, el negocio que abrió junto a Luis Enrique Guzmán, cuando todavía eran pareja.

Más tarde, Laguna volvió a recurrir a sus redes sociales para subir otro video en que Apolo sigue jugando con su regalo de Reyes, pero no solo él, sino que su gatito Venus también luce muy entretenido cada que el menor impulsa un automóvil para deslizarse sobre la pista.

De acuerdo con Mayela, que hace unos días se reunió con la prensa para contestar algunas preguntas, ha contado con la ayuda de familiares y hasta de las mamás de la escuela de Apolo, que la han apoyado con regalos que entregó a su hijo en Navidad y también con ropa. “Mis hermanos, mis amigas, las mismas más de la escuela de mi hijo, me han apoyado con ropa porque no tenía ropa, en Navidad, le cayeron muchos regalitos por parte de mi familia, él está muy contento, sí extraña a su papá”, dijo.

De hecho, destacó que, a raíz de todos los problemas que se enfrentaron con la familia Pinal, su hijo ha tenido que atestiguar lo que es una vida de escasez económica, pues ha tenido que decirle que “no”, en más de una ocasión, cuando le pide que le compre cosas, así cómo el pequeño llegó a presenciar el proceso en el que Laguna pudo amueblar poco a poco su departamento, pues cuando se mudaron ni tenían nada. “Está creciendo y valorando lo que es un hogar, mi casa antes no está amueblada, poco a poco la he ido amueblando, gracias a Dios ya tengo refri, él se emociona mucho y da las gracias, ahora se está dando cuenta la importancia del dinero, que si no tengo dinero no podemos comer, no le puedo comprar lo que él quiere”, expresó.

Además, destacó que a pesar de las adversidades, el pequeño, que comienza a comprender la ausencia de su papá, es feliz con los pequeños detalles, acostumbrándose a llevar una vida más sencilla que la que vivió cuando Alejandra Guzmán y otros integrantes de la dinastía, que lo consentían con su amor y bienes materiales también. “Está muy bien, en su escuela me dicen que es la alegría de la escuela, a donde vayamos, él saluda a todo mundo, a todo mundo le dice ‘te amo’, ‘buenas tardes’, ‘buenos días’”, destacó.

Laguna también aclaró que, a mitades de enero, se llevará a cabo la prueba de ADN de sangre a él y Luis Enrique, sin embargo, no quiso dar a conocer la fecha exacta, pues no quiere exponer al menor a los cuestionamientos de los medios de comunicación.