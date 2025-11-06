Reyli Barba saca el “animal”

El cantante chiapaneco Reyli Barba sobrevivió al lado oscuro de la fama y tras tocar fondo, ahora anda como “animal desbordado”, con miles de canciones listas para interpretar y un concierto en la Ciudad de México.

A más de 20 años de tocar la cima, el artista mencionó que ha creado casi seis mil canciones y una parte de ellas las presentará en el tour A Caballo, que tendrá 12 fechas y una de ellas llegará el 27 de mayo de 2026 al Auditorio Nacional de la Ciudad de México. “En medio de esa búsqueda, de esos años que fueron terribles, bebiendo y bebiendo —no quiero hablar de ello, pero es necesario citarlo—, me monto a mi caballo, vuelvo a la familia, vuelvo a mí y venga, vamos a salir adelante”, reconoció.

“Le he dado rienda suelta a mi caballo, estoy en el momento más chingón. La vida me regala con los años aquello que algún día me faltó y sí, me siento un hombre de a caballo”, reconoció el cantautor.

Y es precisamente su nuevo material, De a caballo, el que dará a conocer el próximo año, del cual adelantó el sencillo “Desde que llegaste” en versión regional mexicana con Edén Muñoz.