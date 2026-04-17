Reyli festeja su cumpleaños

Reyli Barba fue cuestionado acerca de la situación que atraviesa Ana Bárbara, luego de que se diera a conocer que el esposo de la cantante, Ángel Muñoz, le fue infiel y, hermético, pidió a la prensa mantener una línea de respeto en una situación que involucra a su familia y a su hijo Jerónimo.

El intérprete fue captado en su arribo al aeropuerto de CDMX, de hecho, fue él quien se acercó a los medios de comunicación que aguardaban en las instalaciones. Reyli expresó que se encontraba ahí para dejar a Jerónimo, el hijo que comparte con Ana Bárbara, quien viajó a nuestro país para pasar unos días a su lado.

La visita fue a propósito de su cumpleaños 54 y detalló: “Cumplí 54 hace dos días, celebré con toda la familia y muy contento porque vino Jerónimo, está Reyli (su primogénito), vino con las niñas (sus nietas), hicimos una fiesta muy familiar porque estamos celebrando”.

Una experiencia inolvidable

En la fiesta por su cumpleaños reveló que montaron a caballo y también aprovecharon para celebrar con su música. Sonriente, agradeció los cumplidos que Jero recibió, de parte de algunos miembros de la prensa, que reconocieron que, a su corta edad, cuenta con una gran personalidad y presencia. “Está de mi estatura, Jerónimo es un ‘crack’, es un basquetbolista natural, la verdad, que tengo dos hijos maravillosos, los tres medimos 1.97 ya, son muy artistas los dos”, destacó.

Barba indicó que será, durante el próximo verano, que viajará a Los Ángeles para pasar una temporada con Jerónimo. En cuanto fue cuestionado sobre Ana Bárbara, Reyli optó por limitar sus declaraciones, puntualizando en la importancia que tiene para él proteger a su núcleo familiar, en el que la intérprete de “Bandido” está incluida. “La familia siempre será protegida y Ana es para la eternidad. a genética no olvida, tenemos un hijo maravilloso, yo agradezco con el respeto con que tratan esto porque es un menor de edad, les agradezco que sean respetuosos con la familia, lo valoro mucho; lo más importante es eso, el cariño y el respeto, eso es lo que nos salva a todos”, dijo.

El cantante de “Amor del bueno” dio a conocer que, el 27 de mayo, cuando ofrezca un concierto en el Auditorio Nacional, a propósito de sus 36 años de trayectoria, contará con la presencia, tanto de Jerónimo como de Reyli, que serán sus únicos invitados de honor.