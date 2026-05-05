Reynaldo Velázquez regresa a su casa

El Museo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez regresó a sus actividades habituales tras reabrir sus puertas luego de varios años de permanecer cerradas. Ante ello, el sábado 2 de mayo se inauguró la exposición “Corporeum” conformada con las obras realizadas por el maestro Reynaldo Velázquez.

Invitados

Ante la presencia del maestro Julio Alberto Pimentel Tort, de Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y los integrantes de la La Fundación Fernando Castañón Gamboa Pro-Museo de la Ciudad se llevó a cabo el corte de listón.

Tras el acto protocolario, el recinto informó que el maestro Reynaldo Velázquez es uno de los artistas más singulares de nuestra ciudad. Asimismo destacaron que “Corporeum” reúne piezas de 4 colecciones privadas que pocos ojos han visto. Añaden que esta actividad propone un encuentro íntimo con un creador que desafió el tiempo, el olvido y las modas artísticas. “No es solo una exposición. Es el regreso de un maestro a su casa”, puntualizaron.

Durante el recorrido resaltaron que en la exposición se puede ver uno de los temas principales del maestro Reynaldo Velázquez que es la figura humana y el cuerpo del hombre. “Muchas de las piezas que ustedes van a mirar es prácticamente la recurrencia del desnudo masculino, esto como una manera de romper el tabú, ya que desde la edad media y el renacimiento siempre se ha usado la figura femenina en el arte creativo, pocas veces se muestra al hombre como su naturaleza es”.

Agregan que dentro de “Corporeum” hay una gran mayoría de piezas de diversas técnicas, muchas de ellas privadas y que pocas veces se exponen al público. También resaltan que hay planchas xilográficas del maestro que son la matriz del grabado que en algún momento el maestro realizó.

Añadieron que desde hace 3 años el maestro está recuperándose de un accidente muy fuerte, por lo que la fundación Fernando Castellanos, a través de los amigos del Museo se decidió apoyar esta exposición para recaudar fondos. Finalmente resaltaron que esta exhibición reúne una pequeña muestra de la vasta producción de quien consideran es el mejor artista plástico del estado de Chiapas. “La gente podrá ver diferentes técnicas desde el grabado, escultura, pintura y acuarela además de otras técnicas con las que experimentó el artista chiapaneca”.