Ricardo Arjona conquista Tuxtla

El estadio Víctor Manuel Reyna se convirtió la noche de este martes en un gigantesco escenario para la música de Ricardo Arjona, quien regresó a Tuxtla Gutiérrez como parte de su gira Lo que el seco no dijo, reuniendo a miles de seguidores que durante más de dos horas cantaron sus historias, desamores y canciones más conocidas.

La actividad comenzó desde las 7:00 de la noche con la apertura de puertas. Poco después de las 9:00, el ambiente cambió por completo: las luces del estadio se apagaron y el escenario comenzó a iluminarse para recibir al cantautor guatemalteco, desatando de inmediato los gritos y aplausos de sus seguidores.

Con una puesta en escena de gran formato, Arjona combinó música, iluminación, pantallas y elementos audiovisuales para construir un espectáculo dinámico que mantuvo la atención del público durante toda la presentación.

Éxitos

La noche transitó entre canciones de distintas épocas de su carrera. Temas como “Te conozco”, “El problema”, “Historia de un taxi”, “Señora de las cuatro décadas”, “Fuiste tú”, “Acompáñame a estar solo” y “Mujeres” provocaron algunos de los coros más fuertes de la noche.

Uno de los recursos que más sorprendió fue la presencia de un segundo escenario. A través de una pasarela, el artista dejó por momentos la estructura principal para acercarse a quienes se encontraban en otras zonas del estadio. El movimiento permitió generar una conexión más directa con sus seguidores y ofreció una perspectiva diferente del espectáculo.

La producción también estuvo acompañada por una logística que permitió el desarrollo ordenado del concierto, con accesos controlados, espacios delimitados y localidades identificadas.

Más allá de los grandes éxitos, la presentación tuvo un componente de nostalgia. Para muchos asistentes, las canciones de Arjona forman parte de diferentes momentos de sus vidas, por lo que escuchar nuevamente esos temas en vivo significó reencontrarse con recuerdos, historias y emociones.

Tuxtla despidió una noche en la que las canciones fueron protagonistas y Ricardo Arjona confirmó que su música continúa teniendo un lugar especial entre el público mexicano.

Una velada de historias, recuerdos y melodías que dejó al Estadio Víctor Manuel Reyna cantando hasta el último acorde.