Ricardo Arjona llegará a Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez se prepara para recibir al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien ofrecerá un concierto el próximo 10 de noviembre en el estadio Víctor Manuel Reyna, como parte de su gira Lo que el Seco no Dijo, con la que regresa a los escenarios para reencontrarse con sus seguidores. Chiapas figura entre las primeras paradas de este recorrido musical.

En conferencia de prensa, Adrián Valdespino, ejecutivo de marketing de Music Vibe, dio detalles de este esperado evento, entre los que destaca una espectacular pasarela que permitirá una mayor cercanía entre el artista y sus seguidores.

Como parte de la cobertura, Valdespino también fue entrevistado en las oficinas de Cuarto Poder, donde se abordaron los pormenores de la presentación y las expectativas en torno a la llegada del intérprete a la capital chiapaneca. La organización señaló que la seguridad será una prioridad para garantizar que los asistentes disfruten una experiencia cómoda.

El público podrá vivir una noche que evoque grandes éxitos de su trayectoria, como “Historia de taxi”, “Señora de las cuatro décadas”, “Fuiste tú” y “Mujeres”, temas que han consolidado su lugar en la música latinoamericana.

Los boletos estarán disponibles en distintas localidades, con precios que van de los 400 a los 850 pesos. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de www.funticket.mx. Tuxtla Gutiérrez se alista así para una velada de romanticismo, historias y emociones al ritmo de uno de los cantautores más queridos de Latinoamérica.