Ricardo Montaner aconseja a Syntek

Mucho se ha dicho de la actitud y las críticas negativas del músico Aleks Syntek, ante los exponentes de géneros musicales como el regaetton o el regional mexicano; pero el cantante venezolano Ricardo Montaner le aconseja que tome las cosas con calma y se abra a las muchas posibilidades que hoy en día la música ofrece.

“El proceso creativo, en el género que sea, es un regalo divino, lo entiendas o no. La música pasa por géneros que algunos a lo mejor no entiendan, pero eso no quiere decir que no sea arte, eso es un don de Dios y eso no se puede discutir, ni tampoco malgastar, porque si Dios te lo dio tienes que usarlo porque se vence. Tú en lo tuyo, yo en lo mío, cada quien en lo suyo y no criticar al otro... Cada quien hace arte como quiera, allá tú si no lo aprecias”, expresó Ricardo Montaner.

Pero esto no lo dice Montaner sin conocimiento de causa, ya que él mismo ha explorado el género del regional mexicano, cuando colaboró con Edén Muñoz en el tema “Para que seas feliz”, calificando está experiencia como maravillosa, porque no solo se topo con un hombre talentoso y humilde, con pies bien puestos en la tierra, también con un gran ser humano.

“Esto me encanta, porque yo hice dos álbumes, se llamaba Ida y vuelta, y eran un encuentro con los mayores exponentes de la música mexicana, tuve invitados espectaculares y son dos de mis discos más fuertes de toda mi carrera, y ahorita estoy preparando un álbum que se llama Desde México, donde voy hacer una versión de mis canciones más recientes al estilo del regional mexicano”, comentó Montaner.

Nueva música

Y para muestra un botón, el 15 de enero planea estrenar el tema “Clases de amor”, la cual escribió al lado de Edgar Barrera y Horacio Palencia, con quienes disfruta mucho componer, incluso tienen ya diez temas en espera.

“Hoy siento más que nunca, que se consolida la unión de los géneros, y que la balada se lleva de la mano con el regional mexicano de una manera extraordinaria”, expresó.

Otra de las cosas que tiene feliz Montaner, es que por primera vez en más de cuatro décadas de carrera, encabeza la lista general Latin Airplay, de Billboard, precisamente con el tema “Para que seas feliz”.

“Para mí que después de 40 años de carrera los chicos vengan y me digan, estamos en primer lugar; me siento entre orgulloso por un lado y por otro sorprendido, porque ya no se supone que deba estar, porque si revisan esa lista hay puro muchacho, pero que la gente te elija por una canción romántica, eso se vive demasiado rico y estoy agradecido con Dios por eso. Todavía pienso que tengo más cosas que ver a futuro, que recuerdos de lo que hice hasta ahora, eso te haces sentir con vitalidad para seguir adelante”.

Ricardo Montaner tuvo un encuentro con la prensa mexicana, para anunciar una segunda etapa por Latinoamérica de su gira El último regreso, la cual llevará a cabo a partir de febrero de 2027, en la cual incluye nuevamente a México.