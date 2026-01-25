Ricardo Montaner anuncia gira

Ricardo Montaner, una de las voces más influyentes y queridas de la música en español, vuelve a hacer historia. Su más reciente sencillo, “El último regreso”, se posiciona esta semana en el número 1 del chart general de radio en México, confirmando que su música no solo permanece vigente, sino que sigue marcando el pulso emocional de millones de personas.

Este logro no es casualidad: es el resultado de una carrera construida con honestidad, sensibilidad y una profunda conexión con el público. A lo largo de décadas, Montaner ha sabido reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en un referente generacional. “El último regreso” es prueba de ello: una canción que dialoga con la nostalgia, el amor y la esperanza, y que hoy domina las listas como un himno contemporáneo.

En medio de este momento histórico, Montaner anuncia su esperado tour por México, una gira que promete noches memorables, cargadas de emoción, clásicos inolvidables y la fuerza interpretativa que lo ha consagrado como leyenda viva de la música latina.

Las fechas principales son las siguientes: miércoles 15 de abril, Tijuana; viernes 17 de abril, Hermosillo; lunes 20 de abril, Torreón; miércoles 22 de abril, Monterrey; viernes 24 de abril, León; Domingo 26 de abril, Guadalajara; Miércoles 29 de abril, Querétaro; Sábado 2 de mayo, Aguascalientes; martes 5 de mayo, CDMX, y viernes 8 de mayo, San Luis Potosí.