Ricardo Montaner estrena sencillo

El cantautor Ricardo Montaner estrenó el single “El último regreso”, una emotiva historia sobre el amor que insiste en permanecer, aun cuando parece llegar al final.

El material ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a través de Hecho A Mano Music/Sony Music Latin y en el propio canal oficial de Montaner en Youtube.

La canción narra la historia de una pareja que, tras múltiples intentos y desencuentros, se da la última oportunidad de un regreso. Con la exquisita sensibilidad que caracterizan sus temas, Montaner comparte una reflexión profunda sobre la persistencia del amor y la esperanza que habita incluso en los adioses.

Volverá a los escenarios

Producida por el italiano Max Longi (quién ha trabajado anteriormente con Montaner), “El último regreso” fue escrita por el propio Ricardo Montaner y Jorge Luis Chacín y cuenta con dos versiones: una en balada pop, fiel al estilo clásico del artista, y otra en mariachi pop, una propuesta fresca que resalta la fuerza emocional de la composición. Este nuevo single, además, da título a la nueva gira mundial de Montaner. Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con El Último Regreso World Tour 2026, que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.

Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo. Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine. Bajó el ritmo, respiró y recargó energías. Pero la pausa terminó: Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Pero no se trata solo de un regreso, es una renovación de votos; cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público. “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el ‘tour’ El Último Regreso”, expresó.

Una vida de logros

Con una carrera artística de más de 40 años, 25 álbumes de estudio (más recopilatorios) y una extensa lista de éxitos que han marcado varias generaciones, Ricardo Montaner es, sin duda, una de las figuras más influyentes de la música latina, que ha construido un legado artístico sólido caracterizado por letras profundas y una interpretación emocional que trasciende fronteras.

Los premios y reconocimientos en su carrera son imparables: Montaner posee entre cientos de premios, decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro por sus cuantiosas ventas de millones de álbumes; varias Gaviota de Oro y Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, así como Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota. Posee un Latin Grammy en la categoría de mejor canción tropical (2021) por “Dios así lo quiso” (que grabó a dúo con el cantautor dominicano Juan Luis Guerra).

En febrero de 2022, obtuvo un Premio Lo Nuestro para la canción pop del año por éxito “Amén”, que lanzó junto a sus hijos Mau y Ricky, Evaluna, y Camilo. En noviembre de 2016, recibió en una ceremonia en Las Vegas un Latin Grammy a la Excelencia Musical por su contribución a la música latinoamericana.

Ha sido nombrado Cantante del Año por la revista Billboard y numerosas veces fue considerado en Venezuela como el mejor artista del país. En mayo de 2007, los Premios Billboard lo honraron con su máxima presea: el Premio a la Esperanza. Además, fue reconocido en el 2024 con el galardón Latin American Music Awards Legacy por su extraordinario legado musical e impacto duradero en la industria, consolidando su status como ícono del pop romántico en español.