Hace poco más de un año, el conocido comediante Ricardo O’Farrill, fue ingresado en una clínica de rehabilitación tras sufrir una crisis durante la boda del creador de contenido Mau Nieto con Carla Fernández.

El incidente ocurrió cuando se le negó la entrada al evento debido a que se encontraba en un estado “inadecuado”. Este episodio desató una serie de especulaciones acerca de la salud mental del humorista, quien fue trasladado a una clínica en la Ciudad de México para recibir tratamiento.

El paso por la clínica no estuvo exento de controversia. Tras su alta, denunció malos tratos recibidos durante su estancia, lo que llevó a que, a principios de junio de 2023, se emitiera una ficha de búsqueda por su presunta desaparición. Este hecho aumentó la preocupación y la atención mediática sobre su situación.

Una vez dado de alta, volvió a los medios, donde en un giro irónico, ha abordado su experiencia en diversos espacios, incluyendo su podcast Animus.

Entrevista

Recientemente, en este programa, Ricardo habló sobre el alcance que tuvo su crisis; por eso con un tono sarcástico, afirmó que su experiencia alcanzó “la cantidad de ‘rating’ que tiene actualmente ‘La casa de los famosos’”.

“Me la pelan Adrián Marcelo, Pepe Peralta, ‘Gomita’, quien sea que seas; todas las personas que están allá adentro, las cuales no van a seguir un segundo de mi atención, lamentablemente me llegan rebotadas en redes, me la pelan todos ustedes”, expresó.

Esto debido a que aseguró que el tiempo que duró su crisis generó muchas reacciones, y dio en una semana contenido de calidad, “lleno de chismes”, y según él hasta dio de qué hablar en la cena de Navidad de varios usuarios.

Como era de esperarse, el videoclip se convirtió en un fenómeno viral en Tiktok, donde varios usuarios han solicitado la inclusión de este famoso en la próxima temporada del reality show.