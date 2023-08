Ricardo Peralta reacciona a los comentarios de las personas que opinaron que tenía las rodillas muy oscuras, luego de que compartiera una serie de fotografías de su visita al Paso, Texas, ciudad a la que viajó para presenciar el segundo concierto de RBD, por lo que el influencer se vistió con el característico uniforme de la telenovela Rebelde, lo que causó reacciones en redes, pero no por la originalidad de su outfit, sino porque aseguraron que su piel lucía manchada. Uno de los que hablaron de su aspecto fue René Franco.

Peralta se mostró sorprendido por el racismo que denotaron todas las personas que escribieron en su publicación que tenía “las rodillas negras”, debido a que consideró que, en estas épocas, las personas no deberían de pensar así. “¿En la foto de RBD les molestaron mis ‘rodillas negras’? Amigas, soy morena, y tengo pelos, cuando se hace sombra pues claro que se ve negros pero, bebés, ¡qué horror!, qué horror su racismo. O sea, todas las personas morenas claramente tenemos las rodillas más oscuras, y si a usted le gusta decirles ‘negras’ ... Creí que estábamos ya muy adelante para eso”, lamentó.

El ganador de Master Chef Celebrity mostró su indignación ante las notas de diferentes diarios que centraba la información al color con que lucían sus rodillas en la fotografía, por lo que no sorprendió que, cuando se percató que René Franco también habló de su aspecto físico, confrontara las críticas que hizo el presentador.

Fue entonces que “La Loba” Peralta, como también se le conocer, etiquetó al conductor en una publicación de Twitter en la que hizo frente a sus comentarios: “Oye, René Franco, ya van dos veces que tienes una opinión sobre mí y ni te topo, ¿todo bien? Acabo de ver que fuiste de los comentaron que tengo las rodillas ‘manchadas’. No lo esperaba de ti, honestamente. Te mando muchas bendiciones y, cuando quieras, nos sentamos a platicar”.

El conductor le contestó al influencer asegurando que su comentario no era personal, sino que había sido motivado por su atuendo: “Todo bien, Ricardo. Gracias. ¿Toparme? No es personal, eres famoso y la foto es viral. No le busques tres pies al gato. La opinión no es sobre ti, es sobre tu ‘outfit’, la foto y tú como modelo. Cuando gustes platicamos. Saludos”.

La inconformidad de Peralta no paró ahí, pues aunque asegura que no le interesa lo que se diga de él, pues ya está acostumbrado a las críticas, pidió a sus seguidores que comentaran en las publicaciones donde otras personas lo criticaban, con la denominación de “racista”.