Para el día de hoy, la cuenta de Instagram de Ricardo Peralta (@torpecillo) ya debería estar activa nuevamente y estar con normalidad, pero no es así, aseguró su novio Charly Portocarrero en entrevista.

Los espectadores argumentaron que el “youtuber” había utilizado su expresión y orientación sexual como estrategia dentro de La casa de los famosos, lo cual molestó a fans y a organizaciones. Esto ocasionó que no solo perdiera miles de seguidores, sino que se viera afectada su cuenta debido a que las personas la reportaron como inapropiada.

“En cierto punto encontré chistoso (que la gente lo dejara de seguir) porque Ricardo se volvió un ‘meme’ de interacción de internet, empezó a bajar de seguidores y pensé ‘¿qué?, ni modo que les digamos no, por favor, no dejen de seguir a Ricardo’. La gente va a hacer lo que quiera, no pasa nada”, declaró.

Reporte

Lo que nunca esperaban, dijo, fue que las personas empezaron a reportar la cuenta de Peralta por contenido inapropiado, explícito y otras opciones que pone dicha red social. “Cuando Instagram detecta un reporte masivo, dice ‘¿qué está pasando aquí? A ver, suspensión y luego investigo”’, comentó.

El día que ya había desaparecido su cuenta, Charly tenía “miles” de llamadas del manager de su pareja pidiéndole la contraseña, pues el único que la tenía era él. Pensaron que solo se trataba de un tema de accesos. “Solo yo tengo la contraseña, me meto al correo y veo que dice ‘tu cuenta está suspendida por reporte de no sé qué jalada’, entonces le digo al ‘manager’ que la reportaron, le respondo ‘no pasa nada, se recupera, pero es un proceso largo y tedioso’”.

“Tienes que ponerte en contacto con Meta y no hay un humano que te atienda, siempre son robots que te están contestando, pero hay que meter un reporte. El ‘manager’ dijo yo ‘conozco a gente de Meta, déjame ver si yo puedo hacer algo’. Ya lo está solucionando él, eventualmente la vamos a recuperar”, aseguró.