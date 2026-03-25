Ricardo Peralta se burla de Kuno

Kunno se convirtió en el quinto eliminado de La casa de los famosos 2026 de Telemundo, esto a pesar de que su famosa amiga Ángela Aguilar pidió votos para él a través de sus redes sociales oficiales.

El influencer mexicano abandonó las instalaciones del reality show no sin antes confesar que se sintió confundido con la decisión del público.

Ricardo Peralta, también conocido en redes sociales como Pepe o Torpecillo, se posicionó entre las principales tendencias tras la expulsión de Kunno. Y es que publicó una video-reacción de la eliminación del su colega: “Quiere llorar. Qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo”.

El material llamó la atención porque aparentemente Torpecillo aparece burlándose del trabajo que el creador de contenido hizo en el programa, pero lo que pocos saben es que se trató de una referencia a un video que Kunno compartió cuando él estaba en el ojo del huracán por su desempeño en La casa de los famosos México.

En aquella ocasión, mencionó: “Quiere llorar, quiere llorar. Qué va a hacer Torpecillo cuando se dé cuenta de que la comunidad apoya más a Arath (de la Torre) que a él”.

Hasta el momento, Kunno no ha reaccionado al video viral de Ricardo Peralta. No obstante, en en redes sociales se dividieron opiniones. Mientras algunos lamentaron la eliminación del influencer, quien ganó popularidad en 2020 por sus caminatas, otros señalaron su expulsión como “karma” y se posicionaron a favor de Ricardo Peralta.

Cabe recordar que Ricardo Peralta participó en la segunda temporada de La casa de los famosos México y fue duramente criticado por su actitud con sus compañeros del reality show. Esta situación trascendió la pantalla chica cuando fue abucheado en la premier de Wicked que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional.

Ángela Aguilar

La intérprete no ha reaccionado públicamente a la eliminación de su amigo Kunno, pero días antes sí pidió votos a su favor a través de su canal de difusión. “PD: voten por mi Kunito bebé”, escribió en Whatsapp, y compartió un collage con algunas de las fotos que se ha tomado con él.