Ricardo Pérez toma chismes con humor

Ricardo Pérez acepta que la llegó a pasar mal con la intromisión de medios en su relación con Susana Zabaleta. Le molestaba los chismes que salían de ellos. Pero ahora, dice, ya hasta le caen bien algunos de esos “chismosos”.

El cocreador de La Cotorrisa dice que tuvo que aprender a sortear todo eso, luego de varias desavenencias como la ocasionada en el aeropuerto o la reacción que hubo hacia un video donde Pérez hacía mofa de los programas de espectáculos. “No estaba acostumbrado a esto (la atención mediática) y creo al principio sí llegó a ser muy molesto, yo sí me la pasaba mal; de pronto fueron muy entrometidos, salieron cosas que no eran ciertas”, comenta.

Acostumbrados

“Ya ahora le he agarrado otra filosofía y es un poco también lo que pasa como cuando entras a nuevos territorios, los aprendes a navegar un poquito mejor. Ya ahorita cuando me salen ‘fake news’ me da risa, como cuando dicen que Susana y yo rompemos, bueno, sigo, si ya lo dijeron entonces es cierto y ya no le voy a hablar a ella (risas). Ya lo tomamos con humor. Hay unos que ya me caen muy bien y a otros les veo la cara y digo tú eres el que siempre me ha cagado”, añade divertido el comunicador. Ricardo estrenó recientemente A toda madre, película independiente con clasificación C (para mayores de 18 años) que protagoniza al lado de Hugo, “El Cojo Feliz”.

Max del Río, el director, logró reunir a un elenco integrado, entre otros, por Adal Ramones y Jesús Ochoa, así como los estandoperos Jaro Hernández, Bombón Rodman, Asaf Berrón, Alexa Zuart, Esmeralda Soto, Édgar Villa e Isabel Fernández.

El conductor reconoce que el cine ya lo atrapó y ahora está en rodaje de otra nueva al lado de su compañero Slobotzky y bajo la dirección de Carlos Santos (México mágico loco).

En el nuevo proyecto, titulado El mágico cerebro de un hombre atormentado, varios comediantes aparecerán como ellos mismos. El estreno está previsto para 2027.