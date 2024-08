Ricardo recibe abrazo de Arath

Ricardo Peralta vivió un momento emotivo dentro de La casa de los famosos México cuando entró su novio Carlos, mejor conocido como Charly, con quien cumplió diez años de relación hace unos días; la pareja del influencer es la primera visita que reciben los habitantes desde que comenzó el reality.

Como parte de una dinámica, ningún habitante pudo moverse mientras el novio de Ricardo entró a la casa, momento en el que Peralta, quien ha estado en el centro de las críticas por su reciente enfrentamiento con Arath de la Torre, no pudo contener las lágrimas. Carlos abrazó a Ricardo y le dijo unas palabras de aliento para que continuara en el juego desde el amor y no desde el conflicto.

“Recuerda quién eres, recuerda por qué estás aquí y recuerda lo primero que te dijeron cuando ibas a entrar a la casa, cuál es el alimento de la casa, no le des ese alimento a la casa, eres una buena persona, eres divertido, alegre y eres muy amado”, expresó la pareja de Ricardo. “Escucha lo que te dijo Arath, en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris”.

Emotivo abrazo

Ricardo Peralta recibió el apapacho de sus compañeros del cuarto Mar y también de los del cuarto Tierra inmediatamente después de que su novio Carlos se fue, entre lágrimas, Peralta recibió el abrazo del conductor de Hoy Arath de la Torre.

“No dejes de brillar”, le dijo Arath a Ricardo, mientras se daban un abrazo que conmovió a algunos, pero que no hizo olvidar a otros que ya no simpatizan con el influencer, pues recordaron que no solo intentó afectar la carrera de Arath, sino que ha insinuado que Karime es un foco de ETS y también ha apoyado el bullying hacia Briggitte Bozzo.

Rumbo a las nominaciones, y el nombre de Ricardo Peralta suena para estar en la placa.