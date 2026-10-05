Ricardo Salinas presenta Fortaleza Mexicana

Ricardo Salinas Pliego y su esposa María Laura Medina, estuvieron en el arranque oficial de la segunda temporada de Malinche, el musical, y anunciaron el lanzamiento del proyecto Fortaleza Mexicana, con el cual buscan afianzar una identidad más positiva del mestizaje, que permita dejar atrás el discurso de derrota que a lo largo de 500 años han tenido los mexicanos, según sus palabras.

“Fortaleza Mexicana es dar la batalla cultural con las ideas correctas, las ideas de la libertad”, expresó Ricardo Salinas Pliego a su llegada al Frontón México, casa de Malinche, el musical, y donde se llevó a cabo una alfombra roja para anunciar este acontecimiento.

A través de un programa de actividades como muestras gastronómicas, conferencias, ciclos de cine, presentaciones de libros y espectáculos, donde Malinche, el musical, es uno de los elementos principales; Fortaleza Mexicana busca abrir la conversación sobre la herencia del mestizaje, que ayude a reescribir la historia y dar un primer paso para la construcción de un país mejor.

“Nacho Cano está muy en sintonía con nosotros, en cuanto a la batalla cultural, porque si nosotros nos seguimos contando esta historia de derrota, de víctimas, pues nunca vamos a avanzar y Nacho está muy de acuerdo con esa idea, y es lo que se está reflejando con esta obra”, dijo el presidente de Grupo Salinas.

Ya en el escenario de esta puesta en escena, Salinas Pliego comenzó su discurso de presentación, señalando que a los mexicanos les han contado una historia falsa, respecto a la conquista de su pueblo y su mestizaje, creándole una mentalidad de víctima y sometimiento, una situación que él consideró debe de cambiar.